美中關稅休戰 傳再延三個月…第三輪經貿會談瑞典登場

美中第三輪經貿會談昨（28）日在瑞典斯德哥爾摩登場。據香港南華早報引述消息人士稱，雙方預計將延長關稅休戰期三個月，兩國在延長期內不會相互加徵新關稅。英國金融時報則指，會談或為川普與習近平10月底或11月初的會晤鋪路。

有分析認為，此次美中會談不會有所突破，但可能提出防止雙方衝突惡化的機制，甚至可能有助美中元首今年稍晚會面。

消息人士稱，對美國而言，中國近期打擊芬太尼等毒品的行動還不夠，預期在本輪談判中，要美國下調因芬太尼相關而產生的20%關稅可能性極低。

路透稱，若未達成新共識，美方將恢復懲罰性三位數關稅，此舉將形同貿易禁運。此前雙方已達成停徵關稅與稀土禁令的共識。而美國財政部長貝森特（Scott Bessent）亦已暗示支持延長關稅休戰。

在此同時，美歐近日進行貿易談判，歐方坦言協議「並不理想，但已是最佳可能方案」，引發外界關注大陸是否也會接受類似的「次佳協議」？對此，大陸外交部昨未正面回應是否會在談判中接受「次佳選項」或考慮退出，但表示堅決反對任何一方以犧牲中方的利益為代價，達成交易。

此前，美中在日內瓦與倫敦舉行的前兩輪會談，重點在於降低三位數關稅、恢復稀土與先進AI晶片等關鍵產品的貿易往來。

報導指出，此次雙方尚未深入討論更根本的經濟結構問題，例如美國對大陸產能過剩的批評，以及中方對美國以國安為由施加出口限制的不滿。

另一方面，川普政府也準備於近期對大陸實施新一輪產業關稅，涵蓋半導體、製藥、港口起重機等項目。川普27日對媒體表示，「我們與中國的協議已非常接近，實際上幾乎已經達成，但仍需觀察後續發展。」

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國經濟專家甘思德（Scott Kennedy）分析，目前雙方的談判目標是「讓雙邊關係回到可進一步協商的軌道」，並預估延長現有休戰協議90天是最有可能的結果。

清華大學國際安全與戰略中心研究員孫成昊稱，川習峰會若能成行，將有助美方考慮下調針對大陸芬太尼相關產品的20%關稅，而大陸方面則可能履行2020年所作擴大採購美國農產品與其他商品的承諾。

有分析人士指，中方預料將要求美方削減目前總計達55%的多重關稅，並進一步放寬高科技產品的出口限制。北京方面認為，擴大對美採購也有助於縮小雙邊貿易逆差。根據數據，2024年美中貿易逆差達2,955億美元。