歐盟對等關稅降至15% 投資美國6,000億美元、採購7,500億美元能源產品

美國總統川普27日宣布，已與歐盟達成協議，多數歐盟輸美產品將課徵15%關稅，比他之前威脅的30%砍半，歐盟也已同意採購價值7,500億美元的美國能源產品，並且在目前的投資水準之上，額外投資美國6,000億美元，還將「採購數千億美元的軍備」。

川普與歐盟執委會主席范德賴恩會談後宣布此項全面性貿易協議。這是川普政府透過高關稅政策重塑全球貿易以來所達成的最大規模協議，也避免美國與最大貿易夥伴爆發貿易戰。

至於對台灣的影響，經濟部官員昨（28）表示，美歐僅就貿易架構達成共識，細節仍待確認，若是以歐盟為目標市場，不會受影響。

美歐協議框架和上周的美日框架類似，汽車關稅從25%降到15%，也不包含50%鋼鋁關稅。根據協議，美國與歐盟將對所有飛機及其零組件、特定化學品、特定學名藥、半導體設備、部分農產品、天然資源與攸關國安的原物料，實施零關稅政策，未來將新增更多品項。

歐盟承諾未來三年每年向美國採購價值2,500億美元的液化天然氣，總額達7,500億美元，並將從美國進口核燃料。歐盟還將採購美國軍備。歐洲企業也承諾對美國投資6,000億美元。川普強調，「我認為這對雙方都有利」。

范德賴恩表示，15%的關稅為包含各種關稅，而非疊加於產業關稅之上，也涵蓋藥品與晶片，金屬關稅將另行規劃配額機制，在配額內的金屬稅率會調降，而「我們的藥品關稅是15%，不管美國總統（川普）後續決定要怎麼處理全球藥品，為另外處理」。

這也是美國首度有貿易協議涉及尚未宣布的半導體與藥品關稅。彭博資訊引述美國官員指出，歐盟爭取到15%稅率也適用於藥品和半導體的關鍵，是承諾在美國進行龐大投資。

川普說：「這是非常強力的協議，是非常龐大的協議，也是所有協議裡面最大的」。范德賴恩說，「在嚴苛協商後，這是個良好而大型的協議」。

不過，許多歐盟國家仍認為15%稅率是很差的結果，因為一開始的企圖心是相互零關稅。范德賴恩則說，「並非要低估」整體稅率，「但這是我們能取得的最佳結果」。歐洲股市28日應聲上漲。