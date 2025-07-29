作為關稅談判籌碼 韓：讓美國造船再次偉大

南韓政府據傳向美國提出一項數十億美元的造船投資計畫，作為在8月1日關稅談判期限截止前的重要籌碼，並似乎已獲得美方良好回應。

韓聯社引述多位消息人士報導，南韓產業通商資源部長金正官25日在紐約會見美國商務部長盧特尼克時，提出這份提案，並稱其為「讓美國造船再次偉大」（MASGA）計畫。

這項取名靈感來自美國總統川普口號「讓美國再次偉大」的計畫，將包含南韓民營造船業者對美國的大規模投資，以及由南韓金融機構提供的貸款和保證等金融支援。

韓國輸出入銀行（KEXIM）等南韓公營金融機構被認為可能參與這項計畫。

盧特尼克據傳已正面回應這項提案，並表達對南韓提出的條件感到滿意。南韓總統辦公室26日聲明表示：「我們已確認美方對造船業的強烈興趣，兩國已同意合作制定雙方都能接受的條款，包括造船合作。」

隨著日本等亞洲國家上周陸續和美國達成協議，南韓談判代表正全力接洽美方代表。

南韓國內的政治動盪導致其談判進展緩慢，成為目前仍未與美國達成協議的亞洲大型經濟體之一。

其他仍在和美國談判的亞洲主要出口國包括台灣和印度。

同樣被提出討論的還有擴大開放南韓農產品市場，以及成立類似日本與美國敲定的投資美國基金。

東亞日報報導，南韓政府計劃把擴大稻米等農產品進口做為籌碼，換取美國降低對等關稅和汽車關稅。南韓目前對進口米的關稅稅率為513%，但有約40.8萬噸的配額只課徵5%關稅，而其中約30%配額是配給美國米。政府據傳考慮提高這項配額，效仿日本先前談判的做法。

但將農產品進口當作談判籌碼可能增加南韓新政府的風險。過去南韓打算開放牛肉市場就曾引起全國性抗議，擴大稻米進口恐將引起民間更強烈反彈。