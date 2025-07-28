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談判重質不重量 美貿易代表：沒有壓力達成更多協議

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國貿易代表葛里爾。歐新社
美國貿易代表葛里爾。歐新社

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）28日接受CNBC訪問時表示，美國針對貿易協議是重質不重量，美國希望與各國達成貿易協議，但現在沒有壓力達成更多的協議。

隨著美國對等關稅寬限期即將結束，美國陸續和歐盟、日本等達成貿易協議，葛里爾說，各國也感受到來自內部的政治壓力，他每天都與各國貿易代表談判，其中不少都展現出企圖心，願意降低關稅或消除非關稅障礙。

葛里爾說，美國總統川普傾向達成好的貿易協議，而非快速達成貿易協議；美國在很多談判情況中會選擇靜觀其變，會選擇最好的方式來讓產業回到美國生產製造，以及平衡貿易。葛里爾說，美方沒有壓力要達成更多的貿易協議。

另外，美國談判代表本周與中國大陸代表在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）展開第3輪高層會談，葛里爾指出，美中都有意讓雙邊領袖會面，也持續討論在不久的將來舉行會面。

葛里爾說，他不確定會面的地點或日期，但美中領袖會面確實在兩邊的議程之上。

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