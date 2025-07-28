台灣放心了？川普：未談協議國家關稅約15-20% 樂見大陸開放市場

美國總統川普表示，他預期美國將對那些未與華府達成貿易協議的國家設定15%至20%的關稅稅率，他並表示，他很希望看到中國大陸對其他國家開放市場。

路透報導，川普28日在他蘇格蘭的高爾夫度假村與英國首相施凱爾一同受訪時表示：「我會說，那（關稅稅率）將會在15%到20%範圍內的某個地方。可能會是這兩個數字之間某個數字。」

川普先前表示，他的政府將會很快發函給200多國，通知這些國家出口到美國產品的預期關稅稅率。川普4月已對大多數實施額外10%關稅，許多其他國家將會從8月1日開始它們的關稅稅率上升。

川普也說，他想要看到中國大陸對全球其他地方開放市場。他告訴記者，美中關係良好，「我們和中國有著不錯的關係，但中國（態度）強硬。是的，我們都強硬，但會看到即將要發生某件事...我樂見中國開放他們的國家」。

川普之前給予俄羅斯50天期限與烏克蘭達成停火協議，但川普28日表示，新的期限是從今天起10至12天，還說他對俄羅斯總統普丁感到失望，「我們沒有理由再等下去，因為目前我們看不到任何進展」。