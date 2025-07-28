貿易休戰會否再次延長？美中第三輪經貿會談正於瑞典進行中

新華社消息指出，中美兩國經貿團隊28日開始瑞典斯德哥爾摩舉行中美經貿會談。這次會談被視為中美關係持續緩和的重要一步，也可能為美國總統川普後續訪中鋪路。

大陸國務院副總理何立峰與美國財長貝森特(Scott Bessent)在斯德哥爾摩會晤，這是他們近三個月內的第三輪談判，議程包括討論目前的關稅休戰期可以延長多久，與芬太尼販運相關的美國關稅問題，以及中國從俄羅斯和伊朗購買石油等事宜。

港媒《南華早報》引述消息人士報導，中美兩國預計將把關稅休戰期再延長3個月，中美雙方在延長期內不會相互加徵新關稅;英媒金融時報則認為該會預計為大陸國家主席習近平與美國總統川普會面鋪路。

美媒《巴隆周刊》報導，分析師預計，中美兩國不會重演四月那種激烈升級的局面。前白宮亞洲事務顧問 Kurt Campbell 指出，儘管川普政府中既有主張與中國「脫鉤」的強硬派已經處於守勢，更傾向於商業利益的派別目前掌握了更多主導權。

而美方也十分重視這次會談，避免台灣問題干擾。彭博社28日引述幾名知情人士報導，美國川普政府因憂心可能打亂美中貿易談判及川習會，因此正討論是否允許賴清德總統下周按計畫過境美國。

對於這場會談立場，大陸外交部發言人郭嘉昆28日在例行記者會表示，在經貿問題上中方立場一貫明確，希望美方同中方一道，發揮中美經貿磋商機制的作用，透過對話溝通增進共識，減少誤解，加強合作。

人民日報鐘聲在27日會談前夕刊出文章指出，中方帶著誠意和原則與美國談判，但誠意不等於無原則的妥協，磋商有底線，合作有原則，任何對話談判必須在相互尊重、平等協商、互惠互利前提下進行，目標是依然是同美方一道，朝著實質性解決問題的方向共同努力。也意味中方此行立下談判態度。

中美關稅休戰期將於8月12日結束，如果兩國未能有貿談進展或達成協議，雙方向對方進口貨加增關稅。目前中國輸美貨品須支付20%芬太尼關稅，10%對等關稅及25%川普首個總統任期內已實施的關稅。