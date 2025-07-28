中美第三度經貿會談 已在瑞典斯德哥爾摩舉行

新華社報導，當地時間7月28日，中美兩國經貿團隊在瑞典斯德哥爾摩舉行中美經貿會談。

據香港南華早報引述消息人士稱，雙方預計將延長關稅休戰期三個月，兩國在延長期內不會相互加徵新關稅。英國金融時報則指，會談或為川普與習近平10月底或11月初的會晤鋪路。

有分析認為，此次美中會談不會有所突破，但可能提出防止雙方衝突惡化的機制，甚至可能有助美中元首今年稍晚會面。消息人士稱，對美國而言，中國近期打擊芬太尼等毒品的行動還不夠，預期在本輪談判中，要美國下調因芬太尼相關而產生的20%關稅可能性極低。

路透稱，若未達成新共識，美方將恢復懲罰性三位數關稅，此舉將形同貿易禁運。此前雙方已達成停徵關稅與稀土禁令的共識。而美國財政部長貝森特（Scott Bessent）亦已暗示支持延長關稅休戰。