德國車廠團體：美國課徵15%關稅構成「負擔」

德國汽車工業協會（VDA）會長穆勒今天表示，根據歐洲聯盟（EU）與美國達成的新貿易協議，出口至美國的汽車將被課徵15%關稅，這對德國車廠構成「負擔」。

法新社報導，穆勒（Hildegard Mueller）說：「美國課徵的15%關稅也適用於汽車產品，這將使得德國汽車業者每年成本增加數以十億計（歐元），加重他們的負擔。」

美國總統川普（Donald Trump）與歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursulavon der Leyen）昨天晚間達成這份新協議，內容包括美國對歐盟課徵15%的基準關稅，雙邊因此避免爆發全面貿易戰。

新稅率比川普今年4月宣布對外國車廠課徵的25%低，但比先前一般課徵的2.5%稅率高許多。

范德賴恩坦言，「15%（關稅）不可低估，但這是我們所能爭取到的最佳結果」。

穆勒表示：「現在我們關注的是協議具體條文會是如何，以及這份協議的可靠程度。」

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）對新協議表示歡迎，稱這避免「大西洋兩岸貿易關係無謂惡化」。但德國工業聯盟（BDI）說，這會帶來「大量負面後果」。