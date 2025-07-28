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美中經貿談判瑞典登場 中：盼美平等尊重對話溝通

中央社／ 台北28日電

針對美國與中國今天起在瑞典斯德哥爾摩展開第3輪高層經貿會談，中國外交部發言人郭嘉昆今天說，希望美方與中方一同發揮「中美經貿磋商機制」的作用，在「平等、尊重、互惠」的基礎上，透過對話溝通增進共識、減少誤解、加強合作。

郭嘉昆並針對美國與歐盟27日宣布達成貿易協議說，中方堅決反對任何一方以「犧牲中方的利益」為代價達成交易。

中國外交部下午舉行例行記者會，美中今天在斯德哥爾摩展開第3輪高層經貿會談的相關議題，以及中方對這輪會談的態度，成為媒體提問焦點。澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答外媒相關提問時，作上述表示。

郭嘉昆說，在經貿問題上，中方的立場是一貫明確的，希望美方與中方一道，落實兩國元首（美國總統川普與中國國家主席習近平）通話達成的共識，發揮中美經貿磋商機制的作用，在「平等、尊重、互惠」的基礎上，通過對話溝通增進共識、減少誤解、加強合作，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

至於美國與歐盟達成貿易協議，郭嘉昆說，中方一貫主張各方透過平等對話協商解決經貿分歧，維護良好的國際經貿合作環境，遵守世貿組織的規則。同時，中方堅決反對任何一方以「犧牲中方的利益」為代價達成交易。

關稅 川普

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