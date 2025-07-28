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傳美為促成貿易協議與川習會 暫緩對大陸科技出口管制

中央社／ 倫敦28日綜合外電報導
金融時報報導，美國已暫緩對中國大陸的科技出口管制措施，以免干擾與北京的貿易談判。（路透）
金融時報報導，美國已暫緩對中國大陸的科技出口管制措施，以免干擾與北京的貿易談判。（路透）

英國金融時報今天報導，美國已暫緩對中國的科技出口管制措施，以免干擾與北京的貿易談判，並支持美國總統川普爭取在今年與中國國家主席習近平會面的努力。

路透社報導，金融時報（Financial Times）引述現任及前任官員說法報導，主管出口管制的美國商務部工業暨安全局（BIS）幾個月來已接獲指示，要避免對中國採取強硬措施。

路透社無法立即核實金融時報報導內容。白宮及美國商務部在非辦公時間未回覆路透社的置評請求。

美中兩國高階經貿官員預定今天在斯德哥爾摩恢復會談，討論兩國之間長期存在的經濟爭端，這些爭端正是全球前兩大經濟體美中貿易戰的核心所在。

科技巨擘輝達（Nvidia）本月表示，將恢復向中國出售H20人工智慧（AI）圖形處理器（GPU）。川普政府今年4月出於國家安全考量、為防止先進AI晶片落入中國手中而實施出口限制，如今改弦易轍。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）說，恢復銷售的計畫是美方與中國就稀土和磁鐵展開談判的一部分。

然而，金融時報也指出，包括美國前白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）在內的20位安全專家與前任官員，將在今天致函盧特尼克表達憂心。

他們在信中寫道：「此舉是一項戰略失策，危及美國在人工智慧領域的經濟與軍事優勢。」

關稅 川普

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