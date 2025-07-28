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川普再點名台灣：一些台廠將「這麼做」以閃避半導體關稅
美國商務部長盧特尼克27日說，川普政府將在兩周內公布半導體進口的國安調查結果，總統川普說，半導體輸美可能面臨更高的關稅。
在川普與歐盟執委會主席范德賴恩會談後，盧特尼克向記者表示，這項針對半導體的調查，是歐盟願意與美國談判更廣泛貿易協議的主因之一，以「一次談妥所有事」。
川普說，為了規避新關稅，許多企業將在美國投資半導體製造，包括來自台灣等地的一些企業。他說，范德賴恩以「更理想的方式」，成功避開即將上路的半導體關稅。
川普政府在4月表示，正調查美國對外國進口藥品與半導體的高度依賴，是否構成國安威脅。這項調查是依據1962年「貿易擴展法」第232條進行，為未來對這兩個產業的進口徵收新關稅鋪路。
美國高度依賴對來自台灣的晶片，民主黨籍前總統拜登任內曾試圖扭轉此情況，透過「晶片法案」提供數十億美元補助，吸引晶片製造商在美國擴大生產。
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