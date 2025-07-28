美中第三輪經貿會談登場！陸外交部籲「保持關注」：陸方立場一貫明確

中美第三輪經貿會談28日在瑞典斯德哥爾摩登場。對此，大陸外交部表示，在經貿問題上中方立場一貫明確，希望美方同中方一道，發揮中美經貿磋商機制的作用，透過對話溝通增進共識，減少誤解，加強合作。

在7月28日大陸外交部例行記者會上，針對路透記者提問，中美即將在瑞典開始貿易談判，中方對此談判持何立場？大陸外交部發言人郭嘉昆回應指，關於中美在瑞典舉行經貿會談的具體情況，你可以保持關注。

郭嘉昆接著說，在經貿問題上，中方的立場是一貫明確的。希望美方同中方一道，落實兩國元首通話達成的重要共識，發揮中美經貿磋商機制的作用，在平等、尊重、互惠的基礎上，透過對話溝通增進共識，減少誤解，加強合作，推動中美關係穩定健康可持續發展。

此前，《南華早報》報導，雙方可能在未來90天內暫不新增關稅或採取升級貿易戰的行動。雖然外界對於此輪談判取得具體成果的預期不高，但中美雙方很可能延長自5月中旬達成的90天關稅與出口管制休戰協議。知情人士表示，延長協議不僅有助避免貿易摩擦升級，也有利於規劃川習可能舉行的峰會。

路透稱，若未達成新共識，美方將恢復懲罰性三位數關稅，近似貿易禁運。此前雙方已達成停徵關稅與稀土禁令的共識。

另，《金融時報》引述官員稱，美國商務部暫緩對大陸新出口限制，避免干擾談判進程，並配合川普推動年內川習會。而美國財政部長貝森特（Scott Bessent）亦已暗示支持延長關稅休戰。

值得注意的是，此次中美談判緊接在川普與歐盟於7月27日達成重大貿易協議之後。該協議規定，歐盟出口至美國的大多數商品（包括汽車）將被課徵15%關稅，作為交換，歐盟將在未來數年內採購價值7,500億美元的美國能源，並對美國進行6,000億美元的投資。