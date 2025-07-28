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外媒：為川習會鋪路 中美關稅休戰或再延3個月

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中美第三輪經貿會談將於28日在瑞典斯德哥爾摩登場。據《南華早報》引述消息人士稱，雙方預計將延長關稅休戰三個月，以避免貿易摩擦升級、衝擊供應鏈。《金融時報》則指，會談或為川普與習近平10月底或11月初的會晤鋪路。（美聯社）
中美第三輪經貿會談將於28日在瑞典斯德哥爾摩登場。據《南華早報》引述消息人士稱，雙方預計將延長關稅休戰三個月，以避免貿易摩擦升級、衝擊供應鏈。《金融時報》則指，會談或為川普與習近平10月底或11月初的會晤鋪路。（美聯社）

中美第三輪經貿會談將於28日在瑞典斯德哥爾摩登場。據《南華早報》引述消息人士稱，雙方預計將延長關稅休戰三個月，以避免貿易摩擦升級、衝擊供應鏈。《金融時報》則指出，會談或為川普與習近平10月底或11月初的會晤鋪路。

《南華早報》報導，雙方可能在未來90天內暫不新增關稅或採取升級貿易戰的行動。雖然外界對於此輪談判取得具體成果的預期不高，但中美雙方很可能延長自5月中旬達成的90天關稅與出口管制休戰協議。知情人士表示，延長協議不僅有助避免貿易摩擦升級，也有利於規劃川習可能舉行的峰會。

路透稱，若未達成新共識，美方將恢復懲罰性三位數關稅，近似貿易禁運。此前雙方已達成停徵關稅與稀土禁令的共識。

《金融時報》引述官員稱，美國商務部暫緩對大陸新出口限制，避免干擾談判進程，並配合川普推動年內川習會。而美國財政部長貝森特（Scott Bessent）亦已暗示支持延長關稅休戰。

此次中美談判緊接在川普與歐盟於7月27日達成重大貿易協議之後。該協議規定，歐盟出口至美國的大多數商品（包括汽車）將被課徵15%關稅，作為交換，歐盟將在未來數年內採購價值7,500億美元的美國能源，並對美國進行6,000億美元的投資。

此前，中美在日內瓦與倫敦舉行的前兩輪會談，重點在於降低三位數關稅、恢復稀土與先進AI晶片等關鍵產品的貿易往來。報導指出，雙方尚未深入討論更根本的經濟結構問題，例如美國對大陸產能過剩的批評，以及中方對美國以國安為由施加出口限制的不滿。

另方面，川普政府也準備於近期對大陸實施新一輪產業關稅，涵蓋半導體、製藥、港口起重機等項目。川普27日對媒體表示，「我們與大陸的協議已非常接近，實際上幾乎已經達成，但仍需觀察後續發展。」

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國經濟專家甘思德（Scott Kennedy）分析，目前雙方的談判目標是「讓雙邊關係回到可進一步協商的軌道」，並預估延長現有休戰協議90天是最有可能的結果。

清華大學國際安全與戰略中心研究員孫成昊稱，川習峰會若能成行，將有助美方考慮下調針對大陸芬太尼相關產品的20%關稅，而大陸方面則可能履行2020年所作擴大採購美國農產品與其他商品的承諾。

有分析人士指，中方預料將要求美方削減目前總計達55%的多層次關稅，並進一步放寬對大陸高科技產品的出口限制。北京方面認為，擴大對美採購也有助於縮小雙邊貿易逆差。根據數據，2024年中美貿易逆差達2,955億美元。

另，在此同時，路透引述知情人士稱，美國企業高層代表團將於本周訪問大陸，並與大陸高層官員會晤。代表團由FedEx執行長蘇布拉馬尼亞姆領軍，波音等企業亦將派高層參與，但其他成員名單與會議細節尚未公開。

關稅 川普

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