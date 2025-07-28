美歐協議最後關頭「被加碼」？照片曝疑川普筆跡 5000億被改6000億

美國總統川普27日宣布與歐盟達成初步貿易協議，多數歐盟輸美商品關稅降至15%，且歐盟承諾投資美國6000億美元。南韓News1報導，根據川普與歐盟執委會主席范德賴恩會談照片可見，川普手上拿有「歐盟提案」的文件留有多處疑似川普筆跡，從關稅、能源採購到對美投資金額通通「被加碼」。

美歐領袖會談結束後，川普宣布包括汽車、藥品等歐盟輸美商品的關稅從30%降至15%，且歐盟同意3年內分階段採購總額7500億美元美國能源產品，並投資美國超過6000億美元及採購美製軍事裝備。

News1報導指出，根據兩人當天在蘇格蘭登拜里（Turnberry）會晤的照片，放大川普手上寫有歐盟提案的文件可清楚看見一些筆跡。

文件中，原本寫有歐盟提出的「雙方關稅10%」，旁邊被以手寫方式改為「15%」。

在歐盟投資金額方面，原本寫著5000億美元的下方，被手寫補上「6000億美元」；同樣的，在「川普任內能源採購」的地方，原本寫著6000億美元被加碼為「7500億美元」。