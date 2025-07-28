歐盟買能源、增投資 美課歐盟15%關稅

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

原本被美國課徵30%關稅的歐盟，在增加能源投資22兆、額外投資18兆後，終於將關稅降至15%！美歐雙方趕在8月1日前達成協議，歐盟執委會主席馮德萊恩表示，此協議將給雙方帶來很大穩定性。美國總統川普目前已與英國、日本、歐盟、印尼、菲律賓與越南完成貿易協定，我國則尚在談判中。

鋼鋁仍徵50%關稅

根據《英國廣播公司》報導，美國原則上將對所有歐洲貨品課徵15%的關稅，比原本30%的關稅少一半。川普則補充說，美國部分產品出口歐洲可獲得零關稅，另外歐洲將對美增加採購6千億美元的軍事設備等投資，還有7500億美元的能源投資，包括液化天然氣、石油與核燃料。馮德萊恩表示，可藉此減少對俄羅斯能源的依賴。

不過對於鋼鋁的50%關稅還會議續維持，馮德萊恩表示，川普雖然是很難對付的談判者，但也是願意達成協議的人，雙方都宣稱協議對彼此有好處：對歐盟來說，至少關稅稅率與英國的10%更靠近，對美國而言，可獲得900億美元的關稅收入，還有大量的投資進入美國。

尚未談妥擔心稅率

《半島電視台》則強調，雙方藉此協定避免進一步的貿易戰爆發，歐洲領袖對此大多表示歡迎，包括德國總理莫茲、義大利總理梅諾尼等。但各國國會議員則有不同看法，丹麥國會議員賈洛夫直言，關稅協定讓美國與歐洲的東西都變貴，恐對歐盟經濟造成重挫。

川普目前與英國、日本、歐盟、印尼、菲律賓與越南等國完成貿易協定談判，《奇摩財經》提到，朱中國的談判將於本周進行，財長貝森特表示近來表示都還可以談，但隨著8月1日美國政府聲稱的豁免期將到期，市場仍對後續國家的稅率感到相當好奇。

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