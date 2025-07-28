韓國拚降關稅 傳提數百億美元造船業合作計畫

韓國政府正就美國8月1日起將實施的關稅措施爭取協商，消息人士指出，韓國產業部長金正官日前與美國商務部長盧特尼克會面時，提出規模達數十兆韓元（約數百億美元）的「讓美國造船業再次偉大」（MASGA）計畫。

韓聯社引述多名消息人士說法報導，正在美國訪問的金正官在當地時間25日與盧特尼克（HowardLutnick）會面時，提出了MASGA（Make AmericanShipbuilding Great Again）計畫，向美方說明雙方在造船業上可能的合作方案，包括協助對美國當地投資的貸款、擔保等金融支援。

這項計畫規劃讓韓國進出口銀行、韓國貿易保險公社等官方金融機構共同參與，除了韓國民間造船業者對美國當地的大規模投資外，政府主導的金融支援方案也可透過這項計畫將效率最大化。據稱，在關稅協商中扮演關鍵角色的盧特尼克對此相當滿意。

美國政府先前多次表達對韓國造船業的興趣，被韓國輿論視為可能影響關稅談判的一項因素。韓國總統辦公室26日就兩人會面的相關新聞稿也指出，會談中再次確認美方對造船業的高度關心，決定研擬包括造船在內的合作方案。

在韓國之前，日本與歐盟已透過大規模投資方案與美國達成協議，但經濟規模明顯小於日歐的韓國政府很難提出類似規模的方案，因此可能希望透過技術、人才方面的合作作為籌碼。

報導指出，韓國擁有與中國競爭世界第一的造船實力，可以提供人才育成、技術移轉、造船所建設營運等實質幫助，協助美國重建造船業。此外，也不排除韓國政府在後續與美國的協商中調整計畫具體金額的可能性。

美國總統川普日前宣布，將對韓國的進口商品課徵25%關稅。