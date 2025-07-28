關稅模擬器推算：2027年全球對美出口將接近腰斬

根據線上數據視覺化與分享平台「經濟複雜度觀測站」（OEC）開發的模擬器推算，美國與歐盟達成新的貿易協議後，全球對美出口預計將大幅下滑。

美國總統川普周日宣布與歐盟達成貿易協議，將對多數歐洲商品課徵15%關稅，包括汽車在內。

OEC預測，2027年全球對美出口總額將降至至2.68兆美元，較過去三年平均水準大減逾46%，同期間，美國對全球出口則成長12%到1.59兆美元。

這是基於擴充版引力模型的預測，僅模擬美歐貿易協議可能引發的貿易重組，未納入美國預定8月1日實施的全面性加徵關稅的影響。

法國土魯斯經濟學院教授Cesar Hidalgo解釋：「當美國對全球課徵關稅，其他經濟體並未相互加稅，多數國家會很自然地會傾向調整貿易路線，繞開美國。墨西哥與加拿大除外，這兩國與美國經濟高度整合，難以像其他國家一樣重新調整。」

根據關稅模擬器，美國將增加自下列國家的進口，包括英國（225億美元）、法國（102億美元）和西班牙（56.5億美元），並減少採購來自中國大陸（減4,850億美元）、加拿大（減3,000億美元）和墨西哥（減2,380億美元）的商品。

OEC資料顯示，歐盟對美出口的企業榜首是宜家，占比高達28%，其次是南方酒業（9%）、大陸輪胎（4%）、Bosch（4%）、Dole Foods（3%）和Diageo（2.3%）。按產品類別看，家具（11%）、橡膠輪胎（7%）、床罩（6%）和葡萄酒（5%）為大宗。

至於中國大陸，預計對美出口萎縮（減少1,010億美元），會增加自俄羅斯（700億美元）、越南（344億美元）和沙烏地阿拉伯（280億美元）的進口。