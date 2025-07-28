美中新談判恐拿台灣當籌碼！專家：陸可能提1事換美降低對台支持

美聯社報導，美國與中國大陸28日起在斯德哥爾摩召開第三輪經貿會談，料將至少維持當前關稅水準，並為美國總統川普與中國國家主席習近平會晤做進一步安排。同時，專家指出，芬太尼關稅將是本次會談重點，預估美對中的最終關稅落在15%至20%。另外，有分析家談到，中國恐以減少進口俄伊石油，交換要求美方做出安全讓步，包含降低對台灣與菲律賓的支持。

美中第三輪會談為川習會鋪路

亞洲社會政策研究所（ASPI）副總裁柯特勒（Wendy Cutler）表示：「這場會議將有助於為秋季的川習會鋪路。北京很可能會堅持先做好詳盡準備，才會同意領袖會談。」柯特勒預期，重點將包括川習會預計公布的商業協議，還有針對「主要癥結」的初步共識，例如中國產能過剩與對製造芬太尼所需化學品管控不力的問題，雙方將力求在川習會時一併對外宣布。

美中貿易全國委員會會長譚森（Sean Stein）則指出，這次會談可能是美中政府首次、真正針對結構性改革展開討論，包括美企在中國市場的准入問題。他補充，企業界對斯德哥爾摩會談的期待主要是觀察「氛圍」，即雙方如何描述會談情況。企業界也將尋找關於川習峰會的蛛絲馬跡，因為真正的協議將仰賴兩國領袖親自會面。

芬太尼關稅是會談重點 專家：最終稅率可能落在15%至20%

華府智庫史汀生中心（Stimson Center）中國研究計畫主任孫韻（Yun Sun）表示，這次北京可能要求取消川普今年稍早針對芬太尼議題加徵的20%關稅。

這輪美中貿易爭端源於芬太尼議題。川普政府今年2月、3月以芬太尼為由分別對中國商品加徵10%關稅、累計至20%。川普接著於4月2日宣布，對中加徵34%對等關稅，此後美中陷入高關稅報復循環。

經過5月首輪日內瓦會談，美方將對中的145%關稅下調至30％，其中包含20%芬太尼關稅沒有更動；中國則對美國商品課徵10%關稅。第二輪倫敦會談轉向討論出口管制，關稅水準未變。

風險顧問公司Teneo管理總監威爾道（Gabriel Wildau）不認為這次會談會徹底取消關稅，但可能在最終協議納入關稅減免，他預測：「川普可能取消與芬太尼明確掛鉤的20%關稅，但我預期最終對中關稅水準仍將維持至少15%至20%，類似近期與日本、印尼、越南的協議。」

中恐以減少俄伊石油進口換取美安全讓步 包含對台灣支持

美聯社報導也指出，美國希望中國減少產能，且減少從俄羅斯和伊朗進口石油。對此，威爾道認為，中國可能會以此要求美方做出安全讓步，例如縮減美軍在東亞的部署，或降低美國對台灣與菲律賓的外交支持。此舉可能在華府引發政治反彈。

威爾道也預期，此次會談將以中方購買承諾與對美投資換取部分關稅與出口管制緩解為基礎，最終達成的將是以芬太尼為主軸的有限協議，而非全面性大協議。