投資九成利潤歸美是出賣日本？談判代表解釋了：其實日本賺到

日本首席談判代表赤澤亮正表示，在美日貿易協議中包含的5,500億美元投資計畫中，實際上只會有1%-2%是實質投資形式，其他大部分將以貸款形式提供。

赤澤亮正同時他指出，根據與美國的協議，日本將可透過降低關稅節省約10兆日圓（約680億美元）。

赤澤在上周六（26日）晚間接受NHK訪問時表示，這項規模5,500億美元的投資架構，將會結合投資、以及由日本政府支持的金融機構所提供的貸款和貸款擔保。其中，投資金額僅占總額的1%至2%，且美日雙方將按照9比1的比例分配投資獲利。他補充說，日本原本提議採取5比5分配。

這筆投資資金是美日貿易協議的核心內容之一，該協議將對日本汽車與其他商品徵收15%關稅。從赤澤透露的細節來看，日本實際上的讓步可能比表面看起來少得多。

赤澤亮正解釋說：「這並不是要把5,500億美元現金送給美國。藉由讓美國拿到90%利潤，而不是拿到50%，我認為日本頂多損失幾百億日圓。人們現在有各種說法，像是『你出賣了日本』，但他們錯了。」

赤澤表示，對於透過這項計畫提供的貸款部分，日本將只會收取利息；至於貸款擔保部分，若無意外，日本也只是收取手續費，「從這部分來看，日本反而是在賺錢」。

赤澤亮正也釐清這項投資計畫不會僅限於支持日企或美企。他舉出一家在美國建廠的台灣半導體公司當作例子。

他說，「我們會在川普任期期間安排這5,500億美元。」

不過，這項美日協議的具體實施細節仍不明朗，包括新關稅何時生效與新的投資機制何時將啟動。目前兩國尚未簽署聯合文件，而白宮則是公布一份情況說明書。

赤澤說：「如果你說『讓我們來擬定一份聯合文件』，他們就會說『我們將等到這份文件出爐後再降低關稅』。為了避免耗時，我們將要求他們盡快以總統行政命令降低關稅，而不必等文件完成。」

上周，赤澤曾表示，預期對日本出口的基本關稅將在8月1日降至15%，並表示希望汽車關稅也能盡快降至15%，但未提出具體日期。

川普政府將與日本的協議視為其他國家的可能「模板」。在周日，美國與歐盟也達成協議，美國對歐盟多數商品課徵15%關稅，歐盟則承諾向美國投資6,000億美元。