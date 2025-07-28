分析師看美歐貿易協議：有比沒有好 川普保護主義代價高

美國和歐盟宣布達成貿易協議，內容包括對進入美國的歐盟商品課徵15%關稅，以及歐盟大幅採購美國能源與軍事設備。川普另強調，該協議要求歐盟在美投資6,000億美元。

市場對雙方避免貿易戰大表歡迎，歐洲期指周一全面走高，EUROSTOXX 50期指與德國DAX期指上漲0.9%，英國富時期指上漲0.56%。美股期指同步攀升，標普500期指上漲0.39%，那指達克期指揚升0.54%。歐元兌美元匯率升值0.1%到1.1751。

全球各地分析師解讀如下：

駐雪梨的澳洲聯邦銀行資深經濟學家Kristina Clifton：「這比最壞情況好很多，但對全球經濟仍是逆風。8月1日關稅期限仍在，還有許多國家未與美國達成貿易協議...美加之間也是。」

駐威斯康辛州布魯克菲德的Annex財富管理首席經濟學家Brian Jacobsen：「川普稱美歐協議是歷來最大，但無論進口還是出口，墨西哥、中國大陸與加拿大的規模都更大。這只是截至目前的最大協議。平均20%的關稅雖低於解放日的25%，但仍遠高於2024年的2.5%。關稅是迫使海外生產成本上升的大棒，大而美法案則提供胡蘿蔔，讓在美生產變得較便宜。軟硬兼施能否奏效仍是賭注，因大棒立竿見影，胡蘿蔔卻需時日才能顯現效果。」

駐倫敦的貝倫貝格銀行首席經濟學家Holger Schmieding:「不確定性大致結束，歐盟仍可承受此一協議。股市溫和上漲，因多數已提前反映。內容大致符合上周四潛在協議的傳聞。川普可以宣稱，這項不對等協議是一場『勝利』，但與他發動貿易戰之前的情況相比，結果仍然很糟。美國將為川普的保護主義付出沉重代價，因消費者物價將上漲且經濟成長趨勢會放緩。再加上川普對移民的箝制，他的保護主義將美國經濟成長從2%降至1.5%。」

駐奧克蘭的Kiwibank首席經濟學家Jarrod Kerr：「原本預期歐盟關稅會更高，我對這紙協議感到意外。但市場認為這是正面發展。我們很明顯看到川普政府在搶錢、搶稅收，而非轉移貿易。」

駐雪梨的IG市場分析師Tony Sycamore：「這無疑會被視為川普又一勝利，一周內能接連與日本、歐盟達成協議，對白宮是大利多。結合美日、美歐協議，以及即將在斯德哥爾摩舉行的美中談判，大幅降低長期貿易戰風險，8月關稅期限的重要性已明顯淡化。」

駐杜拜的Tellimer股票研究策略主管Hasnain Malik：「15%關稅讓所有投資人鬆口氣，特別是持有歐洲製造業資產的投資人。但與其他交易比如美日協議類似，魔鬼藏在細節中，金屬就是一個令人困惑的領域，不過稍後再擔心那件事。」

駐倫敦的Pepperstone駐倫敦資深研究策略師Michael Brown：「歐盟面臨的15%關稅雖高，但只是威脅稅率30%的一半，也遠遠低於川普月初揚言的50%，算好消息。股市原本缺乏上漲的藉口，現在有了。」

駐紐約的AllianceBernstein首席經濟學家Eric Winograd：「這與和日本達成的協議非常類似。我們需要看看雙方能堅持多久。從市場的角度來看，有協議總比沒協議好。」

駐紐澤西的CHERRY LANE INVESTMENTS合夥人Rick Meckler：「這與美日協議一致，投資人應會像看待美日協議一樣正面看待。但現實是，關稅將會提高，可能導致更嚴重的通膨，取決於製造商吸收多少關稅，又有多少轉嫁給消費者。」