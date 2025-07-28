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美歐15%關稅協議達成 相關要點一次看

中央社／ 布魯塞爾27日綜合外電報導

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天與美國總統川普達成協議，避免歐盟（EU）遭高額關稅衝擊，兩位領袖都盛讚這是一項「好協議」。

由於美國8月1日關稅大限即將到來，且事涉美歐之間規模高達1.9兆美元的貿易關係，這場談判事關重大。

隨著雙方達成協議，多數歐盟輸美商品從30%降至15%。這雖讓許多歐洲企業鬆了口氣，但並非皆大歡喜。

以下是法新社彙整的美歐協議相關要點：

●歐盟與美國達成了什麼樣的協議？

雙方證實，美國將對大多數歐盟商品徵收15%的全面關稅，與日本本月達成的關稅稅率相同，而部分產品將享有雙邊關稅豁免。

這項協議有助緩解歐盟汽車業面臨的壓力。歐洲汽車產業從業人員約達1300萬人，3月時遭川普在原本負擔的2.5%關稅上加徵25%關稅。

彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute forInternational Economics）的吉爾克加德（Jacob FunkKirkegaard）說：「這對汽車業來說無疑是個好消息，德國會很高興。所有擁有汽車供應鏈的歐盟成員國都將受惠，關稅稅率將從27.5%降到15%。」

歐洲智庫「賈克迪羅研究所」（Jacques DelorsInstitute）貿易地緣政治專家法布利（Elvire Fabry）則指出，15%的稅率對德國汽車製造商而言依然「所費不貲，但可以承受」。

儘管15%稅率遠高於美國先前對歐洲商品平均徵收的4.8%關稅，但也反映出現狀：自4月以來，企業就已面對川普額外加徵的10%固定稅率。

此外，歐盟承諾在未來3年間，向美國購買價值7500億美元的液化天然氣、石油與核燃料，以取代俄羅斯能源。川普還說，歐盟也將對美國加碼投資6000億美元，以及購買數千億美元的軍事裝備。

●有豁免項目嗎？

范德賴恩表示，15%的稅率適用於大多數產業，包括半導體和製藥業，這是愛爾蘭的重要出口產品，也是歐盟一直致力保護的領域。

川普4月針對這兩大關鍵產業啟動調查，並於本月警告，可能對藥品課徵高達200%的關稅。

范德賴恩說，布魯塞爾與華府已就包括飛機、特定化學品、半導體設備、部分農產品和關鍵原物料等重要商品達成雙邊關稅豁免協議。

目前歐盟出口到美國的鋼鐵仍面臨50%關稅，不過范德賴恩表示，雙方已就相關問題達成妥協。

她說：「我們之間的關稅將會下調，並將建立配額制度。」

據了解，出口至美國的歐洲鋼鐵必須達到一定數量，才會被課徵50%關稅，但相關機制的細節目前尚未公布。

●後續發展

這項協議仍須獲得歐盟成員國批准，各國大使明天上午將與歐盟執委會官員開會，聽取簡報。

此外，還需進一步展開技術性談判，以便完成協議的具體細節。

范德賴恩說，這是一項「架構協議」，「還需進一步釐清相關細節，而這將在未來幾週內完成」。

她說，特別是關於酒類產品，目前尚未有最終決定，法國與荷蘭正在爭取將葡萄酒與啤酒排除在外。

范德賴恩說：「這是接下來幾天需要解決的問題。」

關稅 川普

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