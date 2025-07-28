歐盟勉強吞下15%關稅 夢醒認清現實：實力無法抗衡川普拳頭

美歐已敲定貿易協議，條件包括美國將對多數歐盟產品課徵15%關稅，歐盟承諾加碼6000億美元投資美國等。路透分析，歐盟最終發現自己欠缺足以壓制川普的籌碼，只能接受一份勉強可以吞下的協議。

歐洲在與美國歷經數月僵局後達成共識，儘管15%的關稅稅率已經比川普幾天前威脅的30%來得更容易接受，卻並非是歐盟原先曾堅持達成的零關稅協議。這對歐盟來說，不啻是一記現實的警鐘，提醒它想成為足以與美國或中國抗衡的「經濟強權」，仍有一段距離。

這一場「冷水澡」格外冰冷刺骨，因為歐盟長期來自詡為出口大國、強調以規則為基礎進行貿易，理由是這樣同時有利於自身的軟實力與全球經濟。

路透分析，雖然歐盟與美國談成15%的關稅協議，而非受威脅的30%稅率，應可讓歐洲避免陷入衰退，但經濟可能仍將低迷。根據歐洲央行上月預測，在兩種關稅情境下，歐元區今年經濟成長率將落在0.5%至0.9%之間，相較下，若無貿易緊張情勢，成長率可望達到超過1%。

這也是幾個月前、也就是「川普2.0」時代還沒來臨之前，難以想像的結果。當時，歐盟和全球多數地區一樣都預期美國平均關稅稅率僅約1.5%。

就算在5月時，英國與美國敲定了10%基準關稅的協議，歐盟官員仍堅信他們可以談出更好的條件，也就是「零對零」關稅協議，自信地認為歐盟經濟實力足以與川普抗衡。

歐盟握有的籌碼不如美國多 歐企做生意面臨更大不確定性壓力

然而歐盟在與美國談判數周卻毫無成果後，歐洲國家終於接受10%已是最佳條件，並在接下來幾周的協商後，接受了與美日協議相同的15%關稅稅率。

一位歐盟高層官員透露，「歐盟沒有比美國更有籌碼，而川普政府不急著談成」。這位官員和其他人指出，來自歐盟出口企業的壓力促成協議落定，從芬蘭諾基亞到瑞典鋼鐵大廠SSAB，這些企業急欲減少衝擊他們業務的不確定性。

一位歐盟外交官說：「我們拿到一副爛牌，這是現況下最好的打法了。」「近幾個月清楚顯示，全球貿易的不確定性對歐洲企業造成多大衝擊。」

這種「不對等」的條件明確反映在美歐最終協議中。歐盟除了會撤回對美國現有的報復行動，並繼續依現有條件開放美國商品進入市場，還承諾將在美國投資6,000億美元，儘管時程和細節尚不明確。

美企提供的服務太受歡迎 歐盟難以「下手」反制

路透分析指出，隨著談判推進，歐盟逐漸意識到，若全面對抗，它所承受的損失將更大。

歐盟原先威脅要對美國報復的措施，總額僅約930億歐元，遠低於其對美國的近2,000億歐元貿易順差。

此外，雖然愈來愈多歐盟成員國也研擬一系列「反脅迫」措施，讓歐盟能針對來自美國的服務貿易順差。這些服務順差規模去年約750億美元。然而，劍指美國數位服務的想法，並未獲得明確的多數支持，因為歐洲公民享受這些從Netflix、Uber到微軟雲端服務等廣泛服務，而且歐盟本土少有替代品。