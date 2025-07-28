兩周後揭曉！美半導體關稅倒數時 歐盟急讓步搶先避震

美國總統川普政府正加快推進對半導體進口的國安調查，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）周日表示，相關結果將在兩周內公布。川普也警告，新的高額關稅即將上路。此舉將衝擊全球供應鏈，尤其美國晶片市場高度仰賴的台灣供應商首當其衝。

在川普會晤歐盟執委會主席范德萊恩宣布歐美達成貿易框架協議後，盧特尼克向媒體記者表示，歐盟願意與美方協商廣泛貿易協議的關鍵因素之一，正是這項半導體國安調查，想「一舉解決所有問題」。

川普說，多家企業已規劃在美國投資設廠，以避免即將實施的新關稅，其中也包括來自台灣和其他地區的廠商。他稱讚范德萊恩「以更周全的方式」化解晶片關稅爭議。

川普政府4月宣布，將依據《1962年貿易擴展法》第232條，啟動對外國藥品與半導體進口依存度的國安風險評估，調查結果可能成為課徵新關稅的法源基礎。

川普政府目前也擾引同一條款，對銅與木材進口展開獨立調查。他在首次任期內的類似調查，已成為今年1月重返白宮後，對鋼鋁製品及汽車業恢復25%關稅的依據。

作為美國最大晶片供應來源，台灣近年已成為華府重點關注對象。美國前總統拜登執政期間曾以《晶片法案》提供數十億美元補助，吸引台積電（2330）等大廠赴美設廠，如果川普再祭關稅措施，不僅影響台商投資布局，更將重塑全球半導體供應鏈生態。