快訊

玉女歌手淪拍三級片！全裸被凌遲「地獄走一回」54歲現況曝光

高教耗材／少子化教授找無英才 是制度問題非不願培育

遊子返鄉記錄災情遭黃偉哲指「非事實」 大批網友打臉市長

聽新聞
0:00 / 0:00

兩周後揭曉！美半導體關稅倒數時 歐盟急讓步搶先避震

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普27日宣布歐美達成貿易框架協定。美商務部長盧特尼克（右）稍後表示，半導體國安調查兩周後公布結果，是歐盟願意簽署協議的關鍵因素之一。路透
美國總統川普27日宣布歐美達成貿易框架協定。美商務部長盧特尼克（右）稍後表示，半導體國安調查兩周後公布結果，是歐盟願意簽署協議的關鍵因素之一。路透

美國總統川普政府正加快推進對半導體進口的國安調查，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）周日表示，相關結果將在兩周內公布。川普也警告，新的高額關稅即將上路。此舉將衝擊全球供應鏈，尤其美國晶片市場高度仰賴的台灣供應商首當其衝。

在川普會晤歐盟執委會主席范德萊恩宣布歐美達成貿易框架協議後，盧特尼克向媒體記者表示，歐盟願意與美方協商廣泛貿易協議的關鍵因素之一，正是這項半導體國安調查，想「一舉解決所有問題」。

川普說，多家企業已規劃在美國投資設廠，以避免即將實施的新關稅，其中也包括來自台灣和其他地區的廠商。他稱讚范德萊恩「以更周全的方式」化解晶片關稅爭議。

川普政府4月宣布，將依據《1962年貿易擴展法》第232條，啟動對外國藥品與半導體進口依存度的國安風險評估，調查結果可能成為課徵新關稅的法源基礎。

川普政府目前也擾引同一條款，對銅與木材進口展開獨立調查。他在首次任期內的類似調查，已成為今年1月重返白宮後，對鋼鋁製品及汽車業恢復25%關稅的依據。

作為美國最大晶片供應來源，台灣近年已成為華府重點關注對象。美國前總統拜登執政期間曾以《晶片法案》提供數十億美元補助，吸引台積電（2330）等大廠赴美設廠，如果川普再祭關稅措施，不僅影響台商投資布局，更將重塑全球半導體供應鏈生態。

關稅 川普

延伸閱讀

英相施凱爾擬會川普 談貿易協議、中東與烏克蘭

川普關稅大限將至！為何印度超從容？專家指2原因穩坐談判桌

【專家之眼】川普對日談判策略對台灣的啟示

川普：美國與歐盟貿易協議拍板 關稅降至15%

相關新聞

美歐協議專家怎麼看？仿效美日內容有伏筆 歐盟讓步原因曝

紐約時報、路透與美聯社報導，美國總統川普27日宣布與歐盟達成初步貿易協議，雖標榜美歐經貿關係關鍵一步，實則仍為一項高層級...

稅率揭曉！ 美歐達成貿易協議 歐盟輸美商品被徵15%關稅

美國和歐盟27日在英國蘇格蘭達成雙邊貿易協議，歐盟輸美商品被徵15％的關稅。

川普關稅大限將至！為何印度超從容？專家指2原因穩坐談判桌

財經新聞網CNBC報導，隨著美國總統川普的對等關稅將在8月1日上路，包括台灣、南韓在內多個國家爭相與白宮拍板協議，唯獨一...

美中瑞典談判 南華早報：關稅休兵將再延長3個月

香港「南華早報」報導，根據兩方的知情人士指出，北京和華府28日在瑞典斯德哥爾摩展開貿易談判時，可望將關稅停火期再延長3個...

5500億美元對美投資計畫 日：可補助台晶片廠

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正廿六日晚間在日本放送協會（NHK）節目Saturday Watch 9說，美日貿易協議包括五...

歐盟勉強吞下15%關稅 夢醒認清現實：實力無法抗衡川普拳頭

美歐已敲定貿易協議，條件包括美國將對多數歐盟產品課徵15%關稅，歐盟承諾加碼6000億美元投資美國等。路透分析，歐盟最終...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。