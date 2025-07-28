川普關稅大限將至！為何印度超從容？專家指2原因穩坐談判桌

財經新聞網CNBC報導，隨著美國總統川普的對等關稅將在8月1日上路，包括台灣、南韓在內多個國家爭相與白宮拍板協議，唯獨一個國家泰然自若：印度。分析人士指出，美國在戰略上有不能忽視印度的考量，印度需要有所發展才能在全球供應鏈乃至金磚國家集團內制衡中國。

新德里智庫「觀察家研究基金會」外交與政策研究副總裁潘特（Harsh V. Pant）告訴CNBC：「從戰略角度看，美國並不希望疏遠印度。美方將印度視為能夠塑造印太格局的重要夥伴。」

首先，印度在全球供應鏈的角色日益重要，是中國大陸以外的戰略選項。

川普經濟政策的核心主張之一是將製造業從中國遷回美國，分析人士指出，印度自然被視為在這個領域取代中國的潛力國家。潘特表示，印度在這場大國競爭中的角色「極其關鍵」。

瑞穗銀行（Mizuho Bank）經濟與戰略主管瓦拉桑（Vishnu Varathan）補充，美國「將自身定位為對抗中國在全球供應鏈的影響力」，將部分製造轉移至印度成為理所當然的「折衷辦法」，甚至可能與美國製造回流策略互補。

瓦拉桑舉例，美國可以控制製造鏈中技術密集、勞動力品質高的部分，而印度則可「以低廉勞動力成本作為補充」。如此一來，印度不僅可能「將中國排除在外，還能協助美國取得更具戰略優勢的位置」，同時也維持其外交上的平衡姿態。

其次，潘特指出，印度在金磚國家集團的角色，使得其與美國談判時保有「一定程度的靈活空間」。

川普多次威脅靠攏金磚的國家將被加徵關稅，不過印度迄今似乎都躲過其怒火，川普更屢次暗示即將與印度達成協議。

拉瓦桑指出，由於中國認為印度正在「爭奪金磚內部的領導地位」，因此對新德里壓力漸增。在此情況下，印度對美國來說可作為平衡中國在金磚影響力的關鍵角色。

另一方面，印度即使與美國持續談判，仍積極推動其他貿易協議，除了英國，還有與馬爾地夫及歐盟多國的談判。

華府智庫昆西研究所（Quincy Institute）全球南方計畫主任席朵爾（Sarang Shidore）指出，這正好體現印度「日益轉向多元結盟的戰略」。

席朵爾認為，這種多元化策略不僅提升印度在談判桌上的籌碼，也讓其在面對全球經濟震盪時擁有更多迴旋空間。若美國提高關稅或將貿易綁上更嚴苛條件，印度可加速與其他國家達成協議，降低潛在衝擊。

根據南華早報26日報導，印度首席談判代表亞格拉沃（Rajesh Agrawal）上周曾赴華府進行第五輪談判，但7月14日至17日協商結束後未發布任何公告。未來幾周預計不會再有談判。印度代表團預計8月中旬重返華府，這已遠遠超過原本預定公布初步協議的時程。