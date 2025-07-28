英相施凱爾擬會川普 談貿易協議、中東與烏克蘭

英國首相施凱爾今天將在蘇格蘭西南部登拜里（Turnberry）的川普高爾夫球渡假村，與美國總統川普進行一對一會談，兩人接著擬一同前往蘇格蘭東北部的亞伯丁（Aberdeen）港市，參加私人活動。

英國首相府表示，施凱爾（Keir Starmer）和川普（Donald Trump）預計討論的議題包括英美貿易協議、中東地區情勢，以及如何持續對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）施壓，以有效促使俄方停止對烏克蘭的戰爭。

施凱爾擬尋求川普採取更強力措施，以盡快實現加薩停火、結束當地的人道災難，包括居民無法取得足夠的救援物資、以及巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯（Hamas）持續扣押部分人質。

在英美貿易協議方面，英國首相府指出，政府正加緊腳步，以在5月與美方簽署的「經濟繁榮協議」（Economic Prosperity Deal）基礎上，為英美雙方民眾和產業帶來更多好處。預期施凱爾將向川普爭取在鋼鐵製品、藥品等項目給英國更優惠稅率。

考量加薩人道情勢持續惡化、以及施凱爾在巴勒斯坦國家承認議題上，面臨來自國內外日益龐大的壓力，外界預期，在蘇格蘭期間，施凱爾將主要就中東議題對川普施壓。

在英國國會下議院總計650位議員之中，已有超過220位、包含執政黨工黨議員，敦促施凱爾承認巴勒斯坦的國家地位。施凱爾預計近日就相關議題緊急召集內閣會商；外交大臣拉米（David Lammy）則準備出席聯合國本週在紐約召開、旨在解決以巴長年衝突的「兩國方案」會議，討論承認巴勒斯坦國家地位的可行途徑。