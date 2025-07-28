【專家之眼】川普對日談判策略對台灣的啟示

美國川普總統以商人背景與交易導向思維，對日本的談判展現其極限施壓外交策略，亦可稱為漫天要價、就地還錢，充滿江湖術士的調性，最終促使日本在農產品與汽車市場上讓步，儘管包裝為「雙贏」，實質上是川普以懲罰性關稅威脅為核心的心理戰主導的不對等交易。

川普策略核心是設立極高談判門檻。他曾揚言對日本進口汽車課徵25%關稅，對日本構成強大心理壓力，接著在農產品市場開放上釋出有限讓利，如高價酒類與水果降低關稅進口，讓日本接受不對等協議。此外，川普強調單邊主義，並將施壓聚焦於能對美國農民與工人選民產生直接利益的領域，確保在國內獲得支持。

從實質面看，日本在農業與汽車領域的讓步將帶來中長期壓力。尤其農業，地方與小型農戶將遭遇美國低價農產品衝擊；汽車產業雖未立即受損，但被列為談判籌碼，增添政策風險與不確定性。但因日方在農產品方面已準備多時，且日本人不喜歡開美國車，故市場反應短期樂觀，日股在談判日大漲1500點，反映投資人對「避開最壞情況」的正面解讀，短期減緩貿易戰衝擊，中長期則因讓步代價高昂、結構性壓力未解，對日本產業競爭力不利。

台灣同樣是出口導向型經濟，若遭遇類似極限施壓策略，應審慎評估不同關稅層級下的應對選擇。若美方高開低走、最終僅課10–20%，台灣表面取得減稅「戰果」，但若以農業、資通訊或半導體等關鍵產業作交換，實為被迫讓步，對產業自主性與政策空間將造成嚴重侵蝕。

反之，若關稅介於20–30%之間，乃屬典型極限施壓，若台灣選擇有限開放以穩住出口，短期雖可避險，卻將引發產業反彈與社會壓力。國產企業外移恐加劇，內需失衡、就業流失問題將浮現。

若關稅超過30%以上，此為實質貿易戰。若台灣選擇守住底線、不讓出核心產業，雖短期出口受創，卻有機會反推產業升級與市場多元化，例如轉向東協、印度市場，並強化本地供應鏈與內需韌性。

總之，川普經常虛張聲勢、設定極端威脅，如課徵50%關稅與退出WTO，製造災難性預期，迫使對手在高壓下讓步。他亦擅長透過社群媒體釋放模糊訊號，擾亂市場與談判對手判斷。川普在與中國、日本、墨西哥、加拿大等國的談判中皆使用類似操作，雖手法強硬具爭議，但在鞏固政治支持與快速達成協議方面效果顯著。

川普式談判對任何國家而言，挑戰的不只是經濟利益，更是心理素質與戰略耐性。台灣應提早建構應變機制，包括產業補償、危機溝通與多邊協調能力。同時應強化自身談判話語權與經濟安全網，以免陷入「看似雙贏、實則犧牲」的陷阱，在國際壓力下仍能堅守核心利益。