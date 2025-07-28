美歐達貿易協議 范德賴恩：為不確定年代帶來確定性

歐盟執行委員會主席范德賴恩今天指出，美國對歐洲進口商品課徵15%的基準關稅，將適用於汽車、半導體及藥品，強調這項協議「在不確定年代帶來確定性」。

路透社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）還表示，雙方已針對特定戰略產品達成「零對零關稅」，包括飛機、飛機零件、特定化學品、特定學名藥。至於葡萄酒與烈酒的關稅則尚未做出決定。

范德賴恩離開蘇格蘭之前告訴記者：「今天的協議在不確定的年代帶來確定性，實現穩定和可預測性。」

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天對歐盟與美國達成貿易協議表達歡迎之意，稱此舉避免「跨大西洋貿易（緊張）關係沒有必要的升高」。

梅爾茨在美歐宣布達成貿易協議後發表聲明說：「我們從而成功維護我們的基本利益，儘管我原本希望跨大西洋貿易關係能夠更和緩。」

梅爾茨表示，汽車關稅特別令他如釋重負。未達成協議前，汽車業面臨的關稅高達27.5%。

除汽車業外，德國的化學和機械產業也特別依賴對美國出口。

隨著歐美即將就關稅協議的細節展開協商，梅爾茨也表達「完全支持」歐盟執委會之意。

與此同時，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天對歐盟和美國達成的貿易協議表達「正面」看法，不過她表示，仍有待審視其細節。

赴衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴出席會議的梅洛尼在場邊告訴記者：「我對達成協議抱持正面看法，但在看到細節之前，我無法作出最好評斷。」

義大利是歐洲對美國最大出口國之一，擁有超過400億歐元貿易順差。

梅洛尼在聲明中指出，上述協議「確保穩定」，表示稅率15%「可以承受，尤其如果這個百分比一如原先計劃般地沒有計入先前稅率的話」。

「我們準備好在國家層面上啟動支持措施，但是我們要求在歐洲層面上，也針對尤其會受到美國關稅措施影響的產業啟動措施。」