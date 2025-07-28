美商務部長：兩週內公布半導體232調查報告

美國4月以國安名義發起232晶片產業調查，關稅細節尚未出爐，台灣等半導體高度發展國家無不繃緊神經。美國商務部長盧特尼克今天宣布，將在兩週內公開調查結果。

美國總統川普今天在蘇格蘭與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）敲定關稅協定，盧特尼克（Howard Lutnick）於場邊回應記者對晶片關稅的提問。

川普2月揚言對進口晶片課徵25%的關稅，商務部兩個月後援引1962年「貿易擴張法」（Trade Expansion Act）第232條款（Section 232）展開半導體調查。

這項調查涉及範圍廣泛，例如矽晶圓等晶片零組件、晶片製造設備及「含有半導體的下游產品」。商務部著眼「提高國內半導體生產能力的可行性」，以降低對進口產品的依賴，還有為了保護國安，是否「有必要」實施關稅等額外貿易措施。

美國高度依賴從台灣進口的晶片，而前總統拜登試圖扭轉局面，曾推動通過「晶片法案」，以補助晶片廠擴大在美生產。台積電也依法獲得補助。

川普喊出25%的晶片關稅後，要求「關稅刀下留人」的呼聲不斷，華府智庫「資訊技術與創新基金會」（ITIF）5月跑模型估算，25%的晶片關稅上路第一年將使美國經濟成長下滑0.18%，持續徵十年累積GDP損失達1.4兆美元（約新台幣41兆元）。

此外，半導體成本增加25%下，車價可能會直接上漲最多達1000美元。「資訊技術與創新基金會」推估經濟萎縮所損失的稅收，大於關稅收益。

智庫也指出，美國政府將因此損失1650億美元的淨稅收；美國人均生活水準在第一年將損失122美元，10年累計達4208美元。

AI、汽車等重要產業的影響方面，智庫表示，半導體成本的增加將提高訓練AI模型的成本，削弱美國在AI領域的競爭力。與此同時，中國將持續大力補貼AI與半導體產業，使得中國企業能在不受相同成本限制下擴展AI實力，有機會取得主導地位。