快訊

稅率揭曉！ 美歐達成貿易協議 歐盟輸美商品被徵15%關稅

美中瑞典談判 南華早報：關稅休兵將再延長3個月

中央社／ 斯德哥爾摩27日綜合外電報導
美財政部長貝森特(前右)與中國副總理何立峰(前左)5月在日內瓦談判。(路透)
美財政部長貝森特(前右)與中國副總理何立峰(前左)5月在日內瓦談判。(路透)

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

香港「南華早報」報導，根據兩方的知情人士指出，北京和華府28日在瑞典斯德哥爾摩展開貿易談判時，可望將關稅停火期再延長3個月。

「南華早報」（South China Morning Post）報導，中國和美國5月同意於繼續貿易談判同時，相互停止大部分高額關稅90天。這項暫停措施將於8月12日到期。

這些消息人士指出，這兩大經濟體進行第3輪貿易談判期間，雙方將闡明各自針對主要癥結點的看法，例如美國對中國工業產能過剩的憂心，但是不會達成任何具體突破。

其中一名消息人士指出，可望的關稅停火延長90天期間，兩國將承諾不會再向對方加徵關稅，也不會以其他方式升高貿易戰局勢。

據3名了解北京立場人士指出，之前雙方在日內瓦和英國倫敦商討「緩和情勢」，不過中國代表團在新一輪會談時還將就芬太尼（fentanyl）相關關稅問題向美國總統川普的貿易團隊施壓。

川普3月時以北京未盡力遏止芬太尼流入美國為由，對中國進口商品加徵20%關稅。

在芬太尼議題上的進展是否足以使其放寬關稅具有正當性，華府沒有就此表態。中方在斯德哥爾摩回合談判時，可能針對這方面的門檻尋求美方提出更明確說明。

關稅 川普

延伸閱讀

就市論勢／泛AI題材、原物料 搶鏡

期貨商論壇／標普500期 吸睛

一周盤前股市解析／PCB、生技、軍工 可留意

全球市場觀測站／美股延續多頭格局

相關新聞

稅率揭曉！ 美歐達成貿易協議 歐盟輸美商品被徵15%關稅

美國和歐盟27日在英國蘇格蘭達成雙邊貿易協議，歐盟輸美商品被徵15％的關稅。

5500億美元對美投資計畫 日：可補助台晶片廠

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正廿六日晚間在日本放送協會（NHK）節目Saturday Watch 9說，美日貿易協議包括五...

美中瑞典談判 南華早報：關稅休兵將再延長3個月

香港「南華早報」報導，根據兩方的知情人士指出，北京和華府28日在瑞典斯德哥爾摩展開貿易談判時，可望將關稅停火期再延長3個...

關稅15%！川普宣布與歐盟達成協議 附帶數千億美元投資與採購

美國總統27日宣布，已與歐盟達成協議，多數歐盟輸美產品將課徵15%關稅，比他之前威脅的30%砍半，歐盟也已同意價值7,5...

美、中貿易談判 北京更強硬了

美、中28日起將展開為期兩天的貿易談判，可能延長貿易戰休兵期，但手握稀土籌碼、近來經濟成長優於預期的中國大陸，態度可能更...

美國對等關稅將掀牌 汽車關稅減讓關注兩焦點

美國對等關稅將掀牌，外界預期恐衝擊台灣車廠。一位熟悉汽車產業人士指出，初步看來，這波關稅減讓限定美國進口車，業界關注兩大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。