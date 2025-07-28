關稅15%！川普宣布與歐盟達成協議 附帶數千億美元投資與採購

美國總統27日宣布，已與歐盟達成協議，多數歐盟輸美產品將課徵15%關稅，比他之前威脅的30%砍半，歐盟也已同意價值7,500億美元的美國能源產品，並且在目前的投資水準之上，額外再投資美國6,000億美元，還將「採購數千億美元的軍備」，但未說明具體金額。

美歐協議框架和上周的美日框架類似，也不包含50%的鋼鋁關稅。

川普在與歐盟執委會主席范德賴恩會面後說：「這是非常強力的協議，是非常龐大的協議，也是所有協議裡面最龐大的」。范德賴恩也說，「在嚴苛協商後，這是個良好而龐大的協議」。

不過，許多歐盟國家可能認為15%稅率是很差的結果，因為一開始的企圖心是達成零關稅。

這項宣布也為過去幾周來的美歐貿易談判不確定性劃下句點。歐盟已在籌備若未能達成協議的報復情況，歐洲議會已批准反制措施，針對一連串美國產品，並考慮動用「反脅迫工具」作為超級手段。

美歐去年的產品與服務貿易額為1.68兆歐元（1.97兆美元），歐盟對美國有貨物貿易順差，去年整體順差額約500億歐元。