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稅率揭曉！ 美歐達成貿易協議 歐盟輸美商品被徵15%關稅

川普：美國與歐盟貿易協議拍板 關稅降至15%

中央社／ 華盛頓27日專電

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川普與歐盟執委會主席今天會談後宣布，雙邊已達成貿易協議，將歐盟向美國輸出產品的關稅降至15%，等於是把川普先前揚言的30%關稅砍半；歐盟同意向美國購買價值7500億美元（約新台幣22兆元）的能源，及額外投資6000億美元。

自川普政府發動關稅戰以來，先後已達成數個貿易協議或框架，當中包含與英國、日本、菲律賓等，而關稅寬限期將於8月1日到期，川普日前表示，對等關稅稅率將從15%起跳。

他今天在蘇格蘭與范德賴恩（Ursula von derLeyen）會談後不久，對隨團媒體宣布前述協議，並說歐盟也同意購買大量軍事裝備，但未提供具體數據。

范德賴恩則在回應媒體時表示，這項協議「將帶來穩定，也將帶來可預測性。對於大西洋兩岸的企業而言，這非常重要。」

今天這項協議的架構與美國上週宣布與日本貿易協議相似。根據美日協議，進口商品將面臨15%的進口關稅，同樣低於川普早前提出的稅率。

然而，根據凱投宏觀（Capital Economics）首席歐洲經濟學家的數據，去年美國對來自歐盟的進口商品的平均關稅僅為1.2%。

由27個國家組成的歐盟是美國最大的貿易夥伴。美國自歐盟進口總額達6050億美元，超越墨西哥、加拿大甚至中國。最具價值的進口類別是來自愛爾蘭的藥品與製藥產品，其次是來自法國與德國等國的汽車、飛機與其他重型機械。

川普另外還揚言要對所有進口藥品徵收200%的關稅，雖然至少18個月內不會實施。目前還不清楚與歐盟的協議是否能避免這一措施。

關稅 川普

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