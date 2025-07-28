聽新聞
0:00 / 0:00
稅率揭曉！ 美歐達成貿易協議 歐盟輸美商品被徵15%關稅
👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡
美國和歐盟27日在英國蘇格蘭達成雙邊貿易協議，歐盟輸美商品被徵15％的關稅。
15％的稅率是基準關稅，適用歐盟絕大部分輸美商品，包括汽車、半導體與藥品。根據該協議，歐盟還會大買美國的能源及軍事裝備。
美國總統川普27日在蘇格蘭與歐盟執委會主席范德賴恩簡短會談後達成這項協議。川普對媒體說，歐盟也承諾加碼投資美國6000億美元（約台幣17.8兆元）以及向美國採購價值7500億（約台幣22.3兆元）的能源。
川普12日在第4波關稅稅率信函中，宣布對歐盟輸美商品徵的稅率為30％，比他4月「解放日」後宣布的20%還高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言