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稅率揭曉！ 美歐達成貿易協議 歐盟輸美商品被徵15%關稅

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稅率揭曉！ 美歐達成貿易協議 歐盟輸美商品被徵15%關稅

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國總統川普27日在英國蘇格蘭登拜里和歐盟執委會主席范德賴恩會談後握手。法新社
美國總統川普27日在英國蘇格蘭登拜里和歐盟執委會主席范德賴恩會談後握手。法新社

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美國和歐盟27日在英國蘇格蘭達成雙邊貿易協議，歐盟輸美商品被徵15％的關稅

15％的稅率是基準關稅，適用歐盟絕大部分輸美商品，包括汽車、半導體與藥品。根據該協議，歐盟還會大買美國的能源及軍事裝備。

美國總統川普27日在蘇格蘭與歐盟執委會主席范德賴恩簡短會談後達成這項協議。川普對媒體說，歐盟也承諾加碼投資美國6000億美元（約台幣17.8兆元）以及向美國採購價值7500億（約台幣22.3兆元）的能源。

川普12日在第4波關稅稅率信函中，宣布對歐盟輸美商品徵的稅率為30％，比他4月「解放日」後宣布的20%還高。

關稅 川普

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