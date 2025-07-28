美歐關稅談判蘇格蘭舉行 川普：成功機率5成

美國總統川普與歐盟執委會主席范德賴恩預計廿七日下午在英國蘇格蘭會面。廿六日晚間飛抵蘇格蘭格拉斯哥的川普說，對歐洲有兩點建議，即停止使用風力發電機，以及在移民問題上「皮繃緊點」。對美歐關稅談判，他坦言目前雙方仍有廿個不同的癥結點卡關，但並未多做詳述，只預測有五成機率達成一項雙邊架構貿易協議。

川普還再次表示，歐盟「超想」達成協議，若成真，這將是川普政府至今達成的最大規模貿易協議。

川普對等關稅即將在八月一日生效，美歐廿六日仍持續談判，川普與范德賴恩將在廿七日下午在蘇格蘭登拜里會晤。

川普廿六日指稱，在飛機上看歐洲，只見遍布風力發電機，破壞田野山谷且殺死鳥類，你們（歐洲人）正自毀國家；「至於移民問題，你們最好皮繃緊點」。

被問到美歐談判「廿個卡關點」的詳情時，川普說不打算透露。他也預期這次的「川范會」將不錯。

英國衛報報導說，外界預期美歐將朝原則性協議邁進，聚焦對汽車等商品徵百分之十五的關稅，但鋼鐵可能維持百分之五十的稅率。雙方也可能在藥品的稅率上有所突破，徵百分之十五的關稅。儘管這將違反世貿組織（WTO）對藥品零關稅的協定，但相較於川普七月初揚言對藥品徵百分之兩百的關稅，已有很大進步。