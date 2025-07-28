與美第三輪會談瑞典舉行 陸官媒：有底線

美中今日將在瑞典舉行第三輪經貿會談，中共機關報人民日報昨發表「鐘聲」評論表示，中方是帶著誠意到瑞典，但誠意不等於無原則的妥協，磋商有底線，合作有原則，任何對話談判都必須在相互尊重、平等協商、互惠互利的前提下進行，並稱中方對談判的長期性和複雜性有著清醒認知。

中美今、明兩日將在瑞典首都斯德哥爾摩舉行第三輪貿易會談，中美代表團將分別由大陸國務院副總理何立峰、美國財政部長貝森特領軍。何立峰已於昨日啟程赴瑞典。

此輪會談是中美繼五月在瑞士日內瓦經貿會談達成一系列共識、六月英國倫敦經貿會談確立框架後，雙方再次就經貿問題舉行面對面磋商。美中貿易戰休兵九十天的期限將於八月十二日到期，據悉此次會談將商談可能延長的休兵期限。

人民日報「鐘聲」欄目昨發表題為「秉持誠意與原則，推動中美經貿相向而行」的文章表示，此次瑞典經貿會談，中方的目標是和美方一道，朝著實質性解決問題的方向共同努力。不過，磋商有底線，合作有原則，任何對話談判都必須在相互尊重、平等協商、互惠互利的前提下進行。

香港南華早報廿七日引述兩位知情人士獨家報導，一支由美國企業領袖組成的代表團本周將訪問中國大陸。該代表團此行正逢美中今明兩天在瑞典斯德哥爾摩舉行最新一輪貿易談判。這將是美國總統川普自四月「解放日」發動關稅戰以來，層級最高的美企代表團。

該代表團由美中貿易全國委員會（USCBC）籌組，並由擔任該委員會主席的美國聯邦快遞（FedEx）執行長辛柏文率團。

該報導說，USCBC定期籌組訪中團，這些代表團訪中的時間點正值重大活動以及和中國高官會面之際，去年USCBC就在七月中旬中共第廿屆三中全會後訪問北京。