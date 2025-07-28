聽新聞
0:00 / 0:00

5500億美元對美投資計畫 日：可補助台晶片廠

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
戴MAGA紅色帽子的日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正四月在白宮橢圓辦公室和美國總統川普（左）交談。（路透）
戴MAGA紅色帽子的日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正四月在白宮橢圓辦公室和美國總統川普（左）交談。（路透）

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正廿六日晚間在日本放送協會（NHK）節目Saturday Watch 9說，美日貿易協議包括五五○○億美元（約台幣十六點三兆元）的對美投資計畫，相關資金可能補助台灣企業在美國興建半導體廠。

在美日關稅談判期間擔任日方談判代表的赤澤舉例說，若有台灣晶片製造商在美設廠，而且用日本製造的零組件，或其產品是依照日本的需求來量身訂製，那也可以（補助）」。但他並未指明是哪間或哪幾間台企。

赤澤表示，美日及其他志同道合的國家正聯手打造攸關經濟安全的產業供應鏈，正因如此，日本對美投資計畫的融資對象並不限於美國或日本企業。

日本政府已同意這項全面性的對美投資計畫，涵蓋股權投資、貸款與擔保，以換取華府降低對日本輸美商品徵的關稅。但該計畫的具體架構尚不清楚。

日本政府將透過其國際協力銀行（JBIC）和日本貿易保險公司（NEXI）從事相關投資。日本此前修法讓JBIC能向被認定為對日本供應鏈至關重要的外國企業給予資金援助。

赤澤提到，此五五○○億美元的投資計畫中，股權投資只占約百分之一至百分之二，即資金大多將以貸款與擔保形式提供。

至於白宮聲明中寫道「美方將保留百分之九十的投資報酬」內容，赤澤聲稱，這是指股權投資相關報酬，在整體金額中的占比很小。他透露，日方原希望能取得百分之五十的投報，但在整體協議中，比起可豁免約十兆日圓（約台幣二點○三兆元）關稅成本，讓利損失較輕微。

赤澤還形容美國總統川普是不給對方喘息機會的「交易高手」，與他會談時，一旦對他連珠炮般的要求沒有回應，那就不用再談了。赤澤說自己當川普的面不斷來回提出條件，發言時「舉了幾十次手」。

關稅 川普 日本

延伸閱讀

U12世界盃／中華隊不敵日本吞首敗 教頭給信心：他們會越打越好

赴日本自駕遊注意！ 你以為「沒什麼」的小動作恐已觸法

關稅談判期限將屆 新興市場成長動能具韌性、投資機會多元

日本釣具推薦「Casting」！釣竿、捲線器、路亞選購指南+釣魚熱點一次告訴你

相關新聞

5500億美元對美投資計畫 日：可補助台晶片廠

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正廿六日晚間在日本放送協會（NHK）節目Saturday Watch 9說，美日貿易協議包括五...

美歐關稅談判蘇格蘭舉行 川普：成功機率5成

美國總統川普與歐盟執委會主席范德賴恩預計廿七日下午在英國蘇格蘭會面。廿六日晚間飛抵蘇格蘭格拉斯哥的川普說，對歐洲有兩點建...

與美第三輪會談瑞典舉行 陸官媒：有底線

美中今日將在瑞典舉行第三輪經貿會談，中共機關報人民日報昨發表「鐘聲」評論表示，中方是帶著誠意到瑞典，但誠意不等於無原則的...

會議在即！歐盟執委會主席將與川普會談 為歐盟達成貿易協議

歐盟執委會主席范德賴恩今天將與美國總統川普會談，好為歐盟達成貿易協議。這份協議可能讓多數歐盟商品被美國徵收15%基準關稅...

美中新一輪貿易談判在即…傳美企領袖組團訪陸 將會見高級官員

消息人士透露，在美國與中國大陸即將舉行新一輪貿易談判之際，由聯邦快遞公司（FedEx）執行長芮思博（Rajesh Sub...

美中會談前…港媒稱美商界領袖本周將訪陸 傳波音高管也入列

有消息指出，本周中美兩國將開啟經貿會談之際，美國高級商務代表團同時將於本周訪問中國大陸，波音、聯邦快遞等或都在其中。不過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。