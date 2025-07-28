5500億美元對美投資計畫 日：可補助台晶片廠

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正廿六日晚間在日本放送協會（NHK）節目Saturday Watch 9說，美日貿易協議包括五五○○億美元（約台幣十六點三兆元）的對美投資計畫，相關資金可能補助台灣企業在美國興建半導體廠。

在美日關稅談判期間擔任日方談判代表的赤澤舉例說，若有台灣晶片製造商在美設廠，而且用日本製造的零組件，或其產品是依照日本的需求來量身訂製，那也可以（補助）」。但他並未指明是哪間或哪幾間台企。

赤澤表示，美日及其他志同道合的國家正聯手打造攸關經濟安全的產業供應鏈，正因如此，日本對美投資計畫的融資對象並不限於美國或日本企業。

日本政府已同意這項全面性的對美投資計畫，涵蓋股權投資、貸款與擔保，以換取華府降低對日本輸美商品徵的關稅。但該計畫的具體架構尚不清楚。

日本政府將透過其國際協力銀行（JBIC）和日本貿易保險公司（NEXI）從事相關投資。日本此前修法讓JBIC能向被認定為對日本供應鏈至關重要的外國企業給予資金援助。

赤澤提到，此五五○○億美元的投資計畫中，股權投資只占約百分之一至百分之二，即資金大多將以貸款與擔保形式提供。

至於白宮聲明中寫道「美方將保留百分之九十的投資報酬」內容，赤澤聲稱，這是指股權投資相關報酬，在整體金額中的占比很小。他透露，日方原希望能取得百分之五十的投報，但在整體協議中，比起可豁免約十兆日圓（約台幣二點○三兆元）關稅成本，讓利損失較輕微。

赤澤還形容美國總統川普是不給對方喘息機會的「交易高手」，與他會談時，一旦對他連珠炮般的要求沒有回應，那就不用再談了。赤澤說自己當川普的面不斷來回提出條件，發言時「舉了幾十次手」。