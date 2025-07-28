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稅率揭曉！ 美歐達成貿易協議 歐盟輸美商品被徵15%關稅

美、中貿易談判 北京更強硬了

經濟日報／ 編譯林聰毅、記者陳宥菘／綜合報導

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美、中28日起將展開為期兩天的貿易談判，可能延長貿易戰休兵期，但手握稀土籌碼、近來經濟成長優於預期的中國大陸，態度可能更強硬。此外，美國企業代表團本周據傳也將訪問中國大陸，可能商談潛在交易。

美國財長貝森特等美方官員28、29日將在瑞典斯德哥爾摩，與以中國大陸副總理何立峰為首的中方代表，展開近三個月來第三次貿易會談。貝森特已表示，雙方可能討論延長原訂8月12日到期的貿易戰休兵期限、以及中國大陸向遭制裁的俄羅斯與伊朗採購石油事宜，商務部長盧特尼克則說可能討論到出口管制、與如何開放彼此市場。

中共機關報人民日報昨發表「鐘聲」評論表示，此次瑞典經貿會談，中方目標是和美方一道朝著實質性解決問題的方向努力。不過磋商有底線，合作有原則，任何對話談判都須在相互尊重、平等協商、互惠互利前提下進行。中國發展成果不容侵犯，發展權利不容剝奪。

CNN分析，中國大陸近來經濟成長優於預期，在與美方談判時的底氣更足，可能展現更強硬態度，要求美方進一步讓步，尤其美方近來態度似乎放軟，美國總統川普熱情談到將在「不久的未來」造訪中國大陸。

中國大陸專家指出，北京在這次會談將聚焦於壓低55%的輸美產品關稅，特別將尋求移除20%的芬太尼關稅，同時可能要求美方進一步鬆綁出口管制，充分運用手上的籌碼。

另據南華早報報導，由聯邦快遞公司（FedEx）執行長芮思博率領的美中貿易全國委員會（USCBC）代表團，本周將訪問大陸並會見高級官員，目前尚不清楚訪問團完整名單和行程安排，但消息人士說，成員肯定包括波音高層主管和USCBC會長譚森等人。

關稅 川普

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