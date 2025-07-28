美國對等關稅將掀牌 汽車關稅減讓關注兩焦點
👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡
美國對等關稅將掀牌，外界預期恐衝擊台灣車廠。一位熟悉汽車產業人士指出，初步看來，這波關稅減讓限定美國進口車，業界關注兩大焦點，首先是關稅降到多少，其次是美方是否採取「美國品牌」及「美國製造」雙限定，藉此避免歐、日車廠搭便車。
受美國對等關稅衝擊，今年以來車市低迷。經濟部工業生產統計指出，今年上半年汽車及其零件業生產年減9.13%。
一位業界人士說，看到日本幾乎全面棄守，技術障礙全面撤除，對美國車開放市場，對於台美汽車關稅談判也不敢樂觀。「但不論關稅降多少、是否限美國品牌或美國製造，國產車都有壓力。」
除關稅稅率外，經濟部日前提及，雙方談判結果只適用台美，但在美國生產歐系或日系汽車也可比照適用。業界人士說，以川普強調美國製造立場，是否會採取「美國品牌」及「美國製造」雙限定，避免歐系、日系車搭便車進入，有待觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言