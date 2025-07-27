會議在即！歐盟執委會主席將與川普會談 為歐盟達成貿易協議

歐盟執委會主席范德賴恩今天將與美國總統川普會談，好為歐盟達成貿易協議。這份協議可能讓多數歐盟商品被美國徵收15%基準關稅，但將結束歐盟企業數月來面臨的不確定性。

路透社報導，這次會議預計於格林威治標準時間15時30分（台灣時間23時30分），在蘇格蘭西部登拜里（Turnberry）川普的高爾夫球場舉行。

兩人會面前，美國和歐盟團隊已就汽車、鋼鐵、鋁及藥品等關鍵產業的關稅措施進行最後談判。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）昨天飛往蘇格蘭，歐盟主管貿易事務的執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）則是在今天上午抵達。

一名不願透露姓名的川普政府官員表示：「我們對終將達成協議抱持審慎樂觀的態度。但不到最後不見分曉。」

歐盟會員國大使今天與歐盟執委會官員進行遠距會議，以就范德賴恩（Ursula von der Leyen）在談判中可享有的迴旋餘地達成共識。