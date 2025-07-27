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美中新一輪貿易談判在即…傳美企領袖組團訪陸 將會見高級官員

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
在美中即將在瑞典舉行新一輪貿易談判之際，由聯邦快遞公執行長芮思博（Rajesh Subramaniam，見圖）率領的美中貿易全國委員會（USCBC）代表團，預計本周訪問大陸，並將會見高級官員。美聯社
在美中即將在瑞典舉行新一輪貿易談判之際，由聯邦快遞公執行長芮思博（Rajesh Subramaniam，見圖）率領的美中貿易全國委員會（USCBC）代表團，預計本周訪問大陸，並將會見高級官員。美聯社

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消息人士透露，在美國與中國大陸即將舉行新一輪貿易談判之際，由聯邦快遞公司（FedEx）執行長芮思博（Rajesh Subramaniam）率領的美中貿易全國委員會（USCBC）代表團，預計本周訪問大陸，並將會見高級官員。

目前尚不清楚這個訪問團的完整名單和行程安排，但消息人士說，成員肯定包括波音高層主管和USCBC會長譚森（Sean Stein）等人。消息人士指出，他們將與大陸官員會面，可能是為重啟商業談判。這將是川普總統4月發動最新關稅戰以來，層級最高的美國企業代表團。

消息人士說，與此同時，美中高層官員本周一（28日）將在瑞典舉行最新貿易談判。市場預期，雙方將會延長之前達成的休兵90天協議，而中國將同意購買更多美國商品，類似2020年川普總統第一任期內達成的協議。

美中此次貿易談判將討論美國芬太尼危機、中國與俄羅斯、伊朗的石油交易，以及TikTok等議題。但美國商務部長盧特尼克上周向彭博資訊表示，主要議題將是如何開放彼此市場。

過去每逢重大事件，USCBC都會組團訪問大陸並與高級官員會面。去年的訪中行程適逢北京舉行的一場重要政策會議，包括蘋果、波音、高盛和美光科技等公司的高層主管都隨團訪問。

根據USCBC在本月初發布一項針對130家公司的調查，目前在其會員的擔憂事項中關稅高居第二位。該委員會並表示，美國企業最關切的是有意義且持久調降關稅。

消息人士還說，雙方正在努力促成川普在今年稍後訪問中國。

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