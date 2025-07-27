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美中會談前…港媒稱美商界領袖本周將訪陸 傳波音高管也入列

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
有消息指出，本周中美兩國將開啟經貿會談之際，美國高級商務代表團同時將於本周訪問中國大陸。（路透）
有消息指出，本周中美兩國將開啟經貿會談之際，美國高級商務代表團同時將於本周訪問中國大陸。（路透）

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有消息指出，本周中美兩國將開啟經貿會談之際，美國高級商務代表團同時將於本周訪問中國大陸，波音、聯邦快遞等或都在其中。不過該訊息還未獲相關單位證實。

香港南華早報報導，此行將由美中貿易全國委員會安排，並由美中貿易全國委員會董事會主席、聯邦快遞首席執行官蘇布拉馬尼亞姆率領。雖然目前不清楚訪中商界領袖的完整名單和日程安排，但兩位消息人士均稱，波音高管以及委員會主席斯坦（Sean Stein）也將赴中訪問。

其中一位消息人士表示，「預計他們將與中國官員會面，可能是為了重啟商業討論（business discussions）。」

大陸國務院副總理何立峰將7月27日至30日赴瑞典與美方舉行經貿會談。人民日報《鐘聲》欄目27日刊出文章指出，中方帶著誠意和原則與美國談判，但誠意不等於無原則的妥協，磋商有底線，合作有原則，任何對話談判必須在相互尊重、平等協商、互惠互利前提下進行，目標是依然是同美方一道，朝著實質性解決問題的方向共同努力。也為中方此行立下談判態度基調。

《南華早報》稍早還報導，美國總統川普設下秋季訪問中國的目標，但不會是在9月。知情人士稱，中美兩國致力於實現川普10月或11月訪中。

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