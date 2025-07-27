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美歐談判前放話！川普要歐洲1問題「皮繃緊點」稱談判有20處卡關

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普26日在蘇格蘭坦伯利打高球。歐新社
美國總統川普26日在蘇格蘭坦伯利打高球。歐新社

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衛報報導，美國總統川普與歐盟執委會主席范德賴恩預計27日下午（約台灣時間27日晚間到深夜）在蘇格蘭會晤，在此之前，川普表示對歐洲有兩點建議：停止使用風力發電機，還有在移民問題上「皮繃緊一點」。有關美歐貿易談判，川普坦言目前雙方有「20個卡關點」，但預測會有「5成機率」達成協議。

美國對等關稅即將在8月1日上路，歐盟截至26日持續與白宮談判，川普與范德賴恩將在27日下午在蘇格蘭坦伯利（Turnberry）會晤，希望促成協議，避免跨大西洋貿易戰爭。

川普26日描述，飛越歐洲看見風力發電機遍布各地，破壞田野山谷，還殺死鳥類，「你們正在毀掉自己的國家，這真的很令人難過」。此外，他還說，「至於移民問題，你們最好皮繃緊一點，否則歐洲將不復存在」。

談到與歐盟的貿易協議，川普坦言雙方仍有「20個卡關點」，但被問及細節時，川普回應：「我不打算透露是什麼。」他也預測此次與范德賴恩的會談「會不錯」，稱「有5成機率」達成協議。

衛報報導指出，外界預期，雙方將朝原則性協議邁進，聚焦對汽車等出口商品設定15%關稅稅率，但鋼鐵可能維持50%高關稅。

此外，雙方也可能在藥品關稅上有所突破，擬定15%的出口稅率。儘管此舉將違反世界貿易組織（WTO）對藥品零關稅的長期協定，但與川普7月初威脅對藥品徵收高達200%關稅相比，已是大幅讓步。

若真徵收200%藥品關稅，將引發極具破壞力的貿易戰，不僅影響有眾多美國跨國藥企重鎮的愛爾蘭，還包括德國、丹麥、比利時、法國與西班牙等歐洲主要製藥國家。

關稅 川普 范德賴恩

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