歐盟執委會主席赴蘇格蘭 與川普進行貿易談判
👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡
歐洲聯盟執行委員會（EU Commission）發言人表示，執委會主席范德賴恩今天前往蘇格蘭，預計明天下午與美國總統川普會面。歐洲官員表示，歐美已接近達成貿易協議。
路透社報導，川普（Donald Trump）昨晚抵達蘇格蘭時告訴媒體，他期待與范德賴恩（Ursula von derLeyen）會面，還稱她是「備受尊敬的」領袖。川普將在蘇格蘭停留數日打小白球，並舉行雙邊會議。
川普重申他的看法，認為美國與擁有27個成員國的歐盟達成架構性貿易協議的機率是50%，還說布魯塞爾「非常渴望」達成協議。
川普表示，歐美若達成協議，將是他執政以來簽署的最大貿易協議，甚至會超越本週稍早與日本達成的5500億美元協議。
白宮未公布這次會議相關細節，也未說明可能協議的內容。
歐盟外交人士表示，華府與布魯塞爾可能達成的貿易協議，可能包括歐盟輸美商品課徵15%關稅，類似美日達成的協議，以及對歐洲鋼鋁徵收50%關稅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言