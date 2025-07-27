歐美拚達成框架貿易協議 歐盟主席范德賴恩今與川普會面

歐盟執委會主席范德賴恩預定27日在蘇格蘭與川普會面，爭取在8月1日前達成貿易協議。歐盟官員及外交人員表示，美歐預料將達成一項框架貿易協議，可能包含美國對歐盟所有輸美商品課徵15%的基準關稅、對歐盟輸美鋼鋁徵50%關稅。

彭博資訊報導，經歷數月談判和外交往來後，布魯塞爾和華府過去一周集中全力談判。

若達成協議，歐盟大部分商品將面臨15%關稅，航空業、部分醫療器材與學名藥、數種烈酒，以及美國需要的特定製造設備，有望獲得有限度的豁免。鋼鋁產品有望受益於配額協議，超出部分將面臨更高的50%稅率。

范德賴恩在社群平台X上表示：「在與@POTUS（美國總統）的一通良好電話後，我們同意周日在蘇格蘭會晤，討論跨大西洋貿易關係，以及如何維持其穩固發展。」川普則重申，相信有「五成機率」能與歐盟達成協議，「若能談成，將是所有協議中最大的一筆」。

歐盟不斷尋求為未來可能的產業關稅設定配額或上限，現階段也不清楚達成初步協議是否能使歐盟免受未來可能加徵的關稅衝擊。雙方協議還將涵蓋非關稅壁壘、經濟安全事務合作，以及歐盟在能源和人工智慧（AI）等產業的戰略性採購。

知情人士透露，任何初步協議均須得到成員國批准，預計以簡短聯合聲明形式發布，被視為是未來展開更詳細談判的基石。

倘若談判破裂，歐盟已擬定反制措施，最快於8月7日生效，包含對約1,000億歐元（1,170億美元）美國輸歐盟商品課徵多達30%關稅。歐盟也準備好要動用反脅迫工具（ACI）。

目前歐盟面臨美國對其七成以上出口商品課徵關稅，鋼、鋁產品稅率為50%、汽車與零組件為25%、多數其他商品為10%。川普日前表示，若8月1日前無法達成協議，除既有的產業特定關稅外，多數歐盟商品將面臨30%關稅；銅和藥品也面臨進一步的關稅威脅。

另外，川普25日搭機前往蘇格蘭進行四天訪問前，向媒體公開表示，有鑑於國庫目前多出數十億元關稅收入，考慮向國人發放一筆小額退稅，並強調，「我們最想做的是償還國債，不過我們確實在考慮退稅。我們因為從關稅獲得龐大收入，因此『限於特定收入國人』可以給予少量退稅」。但他並未具體說明發放門檻與金額。