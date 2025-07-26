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韓副總理將訪美財長 拚8月1日前達成貿易談判

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

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日本與美國達成對等關稅百分之十五的貿易協議後，外界現在也相當關注美韓關稅談判進度，白宮官員廿五日答覆韓媒提問時說，「我們與韓國進行中的貿易談判卓有成效，旨在消除妨礙美國企業進入韓國市場的貿易障礙」。

南韓總統室廿六日召開對美貿易對策緊急會議，也是連兩天召開。該室同日在新聞稿中表示，南韓國務副總理兼企畫財政部長具潤哲下周（見報為本周）和美國財長貝森特舉行雙邊會談，繼續進行美韓最後階段的談判。南韓外長趙顯下周（見報為本周）也將和美國國務卿魯比歐舉行雙邊會談，日期將在確定後公布。

該新聞稿還寫道，南韓政府會盡全力在八月一日（川普政府對等關稅生效）前與美方進行談判。

正在美國和美國商務部長盧特尼克會談的南韓產業通商資源部長金正官及該部通商交涉本部長呂翰九，則以視訊方式參與廿六日的前述緊急會議。南韓談判團隊的「前線」指揮官金正官在會議中提到，美方對兩國在造船業合作的興趣濃厚。

盧、金、呂的會談廿四日在華府進行，廿五日金、呂獲邀至盧特尼克在紐約的私宅會談至當天深夜。南韓對美投資和開放美國牛肉及稻米進口都在談判桌上。

美韓原定廿五日舉行二加二會談，即貝森特、美國貿易代表葛里爾與具潤哲、呂翰九，但因貝森特行程而突然延後，而具潤哲當時已到機場，韓媒報導他「臉色沉重」地搭車離去。

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