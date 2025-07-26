川普：歐盟要用錢換更低的關稅 談成機率50%

路透廿五日引述若干歐盟官員及外交人員報導，他們預料本周末（見報為上周）美歐將達成一項架構貿易協議，該協議很可能將包括美國對歐盟所有輸美商品徵百分之十五的基準關稅，以及很可能對歐盟輸美鋼鋁徵百分之五十的關稅。法新社同日也引述若干外交人士報導，考量中的美歐協議還涉及可能對關鍵產業的豁免。

美國總統川普廿五日表示，他預計廿七日與歐盟執委會主席范德賴恩會面，川普說，雙方達成貿易協議的機會是一半一半；川普指出，如果談判成功，這將會是最大的貿易協議。

一位歐盟高官說，「我們接近（和美國達成）一項協議」。路透報導說，該協議會使歐洲企業近幾月來的不確定感畫下句點。

川普廿五日出訪蘇格蘭，預計訪問坦柏利和亞伯丁，並計畫於訪問期間與英國首相施凱爾會面，完善兩國先前達成的貿易協議。

至於媒體詢問鋼、鋁關稅上是否還有調整空間，川普表示沒有，指如果美國為英國做出退讓，那就要為其他國家退讓。

范德賴恩廿五日在社群網絡Ｘ平台上發文表示，「在與美國總統取得良好談話後，我們同意廿七日在蘇格蘭會面，討論跨大西洋貿易關係及如何讓關係保持堅實」。

川普說，美國與歐盟約有一半一半，甚至更小的機會達成貿易協議，並認為，歐盟必須要用錢交換更低的關稅。

川普表示，他先前對美日達成貿易協議沒有那麼樂觀，評估只有百分之廿五的機會，但日本一直回來談判；川普表示，日本向美國開放市場，他不知道歐盟會不會做出同樣的決定，但指出，歐盟非常希望能夠與美國達成貿易協議。

川普並表示，多數的貿易協議已經完成，美國將向這些國家課徵特定關稅；美國接下來一周擬寄送更多的關稅通知函，可能課徵百分之十、百分之十五或更少的關稅稅率。川普說，當關稅通知函寄出，代表協議已經達成，他們必須支付通知函上的數字。

另外，南亞國家巴基斯坦外長達爾廿五日指稱，美巴非常接近達成貿易協議，很可能就在幾天內。但達爾與美國國務卿魯比歐會面後，美國國務院的聲明或魯比歐在社群媒體Ｘ的發文，均未提及達成協議的具體時程。