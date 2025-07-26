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川普的貿易協議只能活到明年6月？投銀：會被最高法院判定違法

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普4月2日宣布全面性的對等關稅措施。 美聯社
美國總統川普4月2日宣布全面性的對等關稅措施。 美聯社

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投資銀行Piper Sandler在最新的研究報告中直接說，美國總統川普與各貿易夥伴談出來的貿易協議是違法的，預期被告上法院後，在明年6月之前就將遭最高法院否定。

Piper Sandler在研究中分析了正在進行的法院訴訟與相關立法授權，得出結論：川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）來實施廣泛關稅與雙邊協議的作法，遠遠超出了國會賦予的權力。

Piper Sandler的分析師團隊推估，相關訴訟在最高法院以9比0裁定川普敗訴的機率，比勝訴機率更高。

川普的全面關稅法律戰，先前在下級法院已經遭遇阻力。5月28日，美國國際貿易法院（CIT）一致裁定川普不當引用IEEPA，論點缺乏說服力，案件目前上訴中。5月29日，哥倫比亞特區地方法官康崔拉斯也作出裁決，認為IEEPA根本不賦予總統徵收關稅的權力，並下令立即撤銷部分關稅，不過命令目前暫緩執行，正在等待上訴結果。

上訴法院將在未來數月陸續做出裁決。以法院系統的訴訟時程，Piper Sandler估計在明年6月之前，川普關稅會被最高法院否定。

至於川普和各國談判關稅後所簽的貿易協議，像是最新談定的美日貿易協議，也不足以彌補川普關稅合法性的法律缺陷。

Piper Sandler強調，徵收關稅與簽署國際貿易協定的最終權力屬於國會，而非總統；未經國會批准的行政協議不具法律效力。而若是確定川普原本就不具備徵收這些關稅的權力，那他和各國談的貿易協議就無關緊要了。

不過各貿易夥伴要真的不再被川普全面加徵關稅，恐怕沒那麼快就能實現。因為川普政府的律師團已擬有「B計畫」，準備援引其他法律依據纏訟，而司法程序總是相當緩慢。

關稅 川普

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