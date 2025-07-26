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川普周日會晤馮德萊恩 稱或有望達成協議

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歐盟執委會主席馮德萊恩。路透
歐盟執委會主席馮德萊恩。路透

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（德國之聲中文網）歐盟委員會發言人表示，在馮德萊恩與川普7月27日的蘇格蘭會談之前，雙方已進行了「技術和政治層面上」的密集談判。

「雙方領導人將對談判進展進行評估，並探討是否能夠達成一個平衡的協議，為跨大西洋兩岸的企業和消費者帶來穩定性和可預測性。」

川普稱或將達成「最大協議」

馮德萊恩早前在社交平台X上發文稱，此次會談是在與川普進行了一次「良好的通話」之後做出的決定。雙方將就「跨大西洋貿易關系」以及如何保持其穩固和強勁進行討論。

川普在抵達蘇格蘭數小時後證實了此次會晤。他表示：「我們一起看看是否能達成協議。」他稱，如果談判成功，這將是「所有協議中最大的一項」。川普還稱馮德萊恩是一位「備受尊敬的女性」，並對即將到來的會晤「充滿期待」。他強調：「這次會談將會很好。」他估計達成協議的可能性為「五五開」。他在出發前也發表了類似的看法，「我認為歐盟達成協議的機會相當不錯。」

與日本已達成關稅協議

本周三（7月23日），川普表示，如果歐盟進一步向美國開放市場，美國將考慮降低對歐洲產品征收威脅性關稅。在此之前，德國總理梅爾茨（又譯「默茨」）也曾表示，解決貿易爭端可能已近在眼前。

數日前川普剛與日本達成協議，將原本計劃征收的關稅降低至15%，遠低於最初設想。而美歐之間的談判也已持續數周，目標是阻止川普原定於8月1日對歐洲商品征收高達30%的關稅。

川普警告歐洲：稱移民與風電是「毀滅性威脅」

抵達蘇格蘭時，川普對歐洲發出警告，稱移民和風力發電是歐洲面臨的兩大「毀滅性威脅」。他在格拉斯哥普雷斯特威克機場說：「從空中俯瞰，到處都是風力發電機，它們毀了你們美麗的田野和山谷，還殺死了你們的鳥類。」川普還聲稱風電設施對海洋也造成了破壞。

此外，川普還強烈呼籲歐洲「必須阻止這場可怕的移民入侵」。川普聲稱，移民正在摧毀歐洲，就像風電破壞了歐洲的自然美景一樣。

川普此行除會見歐盟官員外，還計劃訪問其家族房地產公司在蘇格蘭擁有的兩個高爾夫球度假村。根據英國方面的消息，他預計將在7月28日與英國首相斯塔默（Keir Starmer）舉行會晤。

（德新社 法新社）

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關稅 川普

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