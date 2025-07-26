川普與日本喬好的貿易協議蠢爆了！克魯曼批：傷害美國製造業

美國總統川普本周得意洋洋宣布，已和日本達成重大貿易協議，再次印證川普是深諳交易藝術的高手？經濟學者克魯曼認為，這樁交易若以「爛番茄」評分只能拿零分，彰顯「實在很蠢的交易藝術」。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼25日撰文說，短短幾個月，美國貿易障礙從平地變高樓，一反過去數十年來透過艱辛貿易協商好不容易達成的低關稅，一下子拉高到「斯姆特-霍利關稅法」（Smoot-Hawley Tariff Act）的高水準。許多企業原本認定，極高的關稅只是暫時的，會隨川普與世界各國敲定協議而回落。

然而，日本與川普政府達成協議後，仍面臨15%的關稅，較川普2.0政府上台前的平均1.6%大增。媒體報導預期，歐盟也將與美國達成類似協議。若是如此，看來美國對大多數進口課徵15%稅率將成為新常態，有些國家甚至面臨更高的關稅。

川普政府宣稱，這些關稅將由外國人埋單，但其實關稅負擔主要將落在美國企業肩上，那勢必會導致成本銳增。最近供應管理協會（ISM）對製造業採購經理人的調查顯示，表示成本已上揚的受訪者占比已升高。6月ISM製造業價格支付指數已升至69.7，顯示美國目前的成本通膨水準已躍上2022年夏季以來僅見的高點。

目前為止，關稅成本尚未充分轉嫁給消費者，主因是美企巴望關稅會降下來，所以願意先自行吸收。但一旦企業明白，即使與日本、歐盟等貿易夥伴敲定協議，關稅卻不降反增，這些成本勢必得轉嫁出去，屆時美國消費者就得受苦了。

川普誇耀與日本的協議 卻不知實在有夠蠢

與日本達成貿易協議，美國製造商為何愁眉苦臉，甚至火冒三丈？克魯曼說，因為與川普祭出的其他關稅合起來看，這項交易其實讓眾多美國製造商陷入更糟處境，比川普發動貿易戰之前的情況還不如。

最明顯的是汽車和零件產業。川普之前基於所謂國家安全理由，對所有進口車課徵25%關稅，包括從加拿大和墨西哥的進口。

問題是：加拿大和墨西哥的汽車產品，通常美國製零件「含量」很高。日本車通常美製含量並不高。但今後，日本進口車只被課15%關稅，比加、墨進口車的稅率還要低。

儘管加拿大和墨西哥的進口產品有一部分可能豁免新關稅，視美國附加價值的占比而定，所以情況較複雜。但有一點可確定：在日本生產汽車，雖未給美國勞工帶來就業機會，繳的關稅卻比較低；在加、墨生產汽車，即使創造了一些美國就業機會，被課的關稅卻比較高。

不僅如此，川普還對進口鋼鋁重課50%的關稅，而這些材料在汽車生產成本的占比都很吃重。日本製造商卻不必支付這些關稅。

整體而言，美日貿易協議與川普其他關稅實施後，可能使美國與日本汽車製造商的競爭態勢轉而偏向對日本有利，或許其他產品也是如此。

這聽起來似乎愚蠢得令人難以置信，實際情況也是如此。

趕在期限前交差 類似蠢協議可能接踵而至

怎麼會這樣？照理說，與重要貿易夥伴談判，美方代表想必是一群經驗豐富、技巧高超的談判員，且有一群經濟專家作後盾。但實際情況卻顯得非常「外行」。CNBC網站刊出的一張照片顯示，川普桌上擺著一張紙板，上面寫著這項協議中一項被大肆誇耀、卻可能沒什麼意義的條件--日本同意投資美國4,000億美元，但金額被川普用簽字筆劃掉，改成5,000億美元，最後宣布時又變成5,500億美元。若將來川普用簽字筆塗改天氣預報，也別太訝異。

由此可知，川普2.0貿易談判員或許對自己在幹什麼毫無頭緒，也未察覺在急於敲定協議下，同意的關稅條件竟會對美國製造業極其不利。

之所以這麼著急，是因為川普團隊之前誇口要在「90天內達成90項協議」，不料實際談成的貿易協議卻寥寥無幾，讓川普成為笑柄。所以他們現在十萬火急想趕在8月1日自訂期限前，做出一些重大宣布，以致對協議內容了解不夠。

克魯曼表示，其他國家已見到日本能從貿易談判中取得什麼樣的條件，近期內若有更多類似協議出爐，不令人訝異。那些交易會不會一樣愚蠢？或許是的。