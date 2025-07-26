巴基斯坦稱數天內可與美國達貿易協議 美未提時間表

巴基斯坦外交部長達爾今天表示，美國與巴基斯坦「非常接近」達成貿易協議，很可能就在幾天內。但達爾與美國國務卿盧比歐會晤後，美方公開言論並未提及任何時間表。

路透社報導，達爾（Ishaq Dar）在華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）舉行的討論會中說：「我認為我們非常接近與美國談成1份協議。我們的團隊一直在華府進行討論及舉行視訊會議，（巴基斯坦）總理也已指派1個委員會目前著手進行微調。」

他進一步表示，達成協議「不會是幾個月，甚至不會是幾週，我會說（只有）幾天」。

不過，盧比歐（Marco Rubio）與達爾會晤後，美國國務院與巴基斯坦外交部在各自發布的聲明中僅表示，兩人討論時強調擴大貿易及在關鍵礦產和採礦領域加強合作的重要性。無論是美國國務院的聲明或盧比歐會後在社群媒體平台X發表的貼文，都沒有提到達成貿易協議的具體時程。

巴基斯坦外交部的聲明另提到，達爾感謝美國總統川普（Donald Trump）及盧比歐「透過推動巴基斯坦與印度達成停火，在化解兩國緊張關係上發揮關鍵作用」。美國國務院的聲明則未提及印度。