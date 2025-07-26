美日協議細節現分歧？日本砸5500億美元投資 但沒保證讓美國賺走九成

美國總統川普22日宣布與日本達成貿易協議，其中一項條款是「日本將投資美國5500億美元」，而美方將「收到90%獲利」。日本25日公布詳細內容，稱美國僅在承擔相應比例的風險與資金前提下，才能取得9成利潤，凸顯兩國對這項倉促達成協議的詮釋出現分歧。

金融時報報導，日本成功將美國總統原本揚言要徵收的25%汽車及對等關稅稅率降低至15%，但雙方隨後對協議內容的理解出現明顯落差。

美國商務部長盧特尼克在協議公布隔天誇口表示，作為降低關稅的交換條件，日本將成為對美國戰略產業投資總額高達5500億美元的「銀行家」，例如半導體、造船和關鍵礦產。

他說：「日本人將為這些計畫提供融資，我們則會交由業者負責經營，利潤將分為九成給納稅人，一成給日本。他們基本上是透過這項承諾換得較低的關稅稅率。」

不過，日本內閣府25日發布的一份簡報似乎駁斥盧特尼克的說法，指出利潤分配比例將「根據各方的貢獻程度與承擔的風險」來確定。

知情官員表示，這份協議是在日本首席談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正與川普進行的一場歷時70分鐘會議中倉促敲定的。日方官員透露，東京與華府之間並無書面協議，也不會起草具有法律約束力的協議。一位美國官員則表示，相關投資計畫的細節仍在協商中。

共同社報導，根據日方公布的關稅協議詳情，在對日「對等關稅」方面，目前稅率為15%以上的牛肉等品項將不會加徵，原為零關稅和稅率不滿15%的品種則一律變為15%。

包括日本在內，美國目前對眾多國家和地區徵收的10%對等關稅是與按種類的關稅疊加。根據美日協議，目前36.4%的牛肉關稅將變為原來的26.4%。此外，若美國今後針對半導體和醫藥品加徵，日本則適用最低國家的稅率。